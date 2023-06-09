مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز عسكري إسرائيلي غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة الجمعة كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الذي قال إن "مشتبهاً به هاجم جندياً وحاول خطف سلاحه" وأطلق جندي آخر النار باتجاهه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها أبلغت من قبل الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب مهدي سمير محمد بيادسة (29 عاماً) برصاص الاحتلال قرب حاجز رنتيس العسكري غرب مدينة رام الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "وصل مشتبه به في سيارة مسروقة عند معبر رنتيس. وأثناء تفتيش جنود من الجيش الإسرائيلي لمركبته، هاجم المشتبه به جندياً إسرائيلياً وحاول سرقة سلاحه".

وتابع الجيش "عقب المواجهة أطلق جندي آخر في المنطقة النار باتجاه المشتبه به وقام بشل حركته فيما أصيب الجندي بجروح طفيفة وتلقى العلاج الطبي في مكان الحادث وتم نقله لاحقاً إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج".

وأشار الجيش أنه "يجري النظر في احتمال أن تكون خلفية الحادث جنائية والحادث قيد المراجعة".

وكان الطفل محمد التميمي (3 سنوات) قد توفي الإثنين في مستشفى شيبا الإسرائيلي متأثراً بجروح أصيب بها نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة والده مطلع الشهر الجاري في قرية النبي صالح الواقعة إلى الشمال من مدينة رام الله.

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، قُتل ما لا يقل عن 157 فلسطينياً و20 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما من الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.