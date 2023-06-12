شاهد: قنوات روسية تبث مقاطع فيديو لمتطوعين في خيرسون بعد انفجار سد كاخوفكا

بقلم: يورونيوز

يذكر أن انهيار سد كاخوفكا الكهرمائي وإفراغ خزانه على نهر دنيبر أدى إلى تفاقم المعاناة التي تعاني منها المنطقة منذ أكثر من عام.

بث التلفزيون الرسمي الروسي، اليوم الإثنين، لقطات لما قيل إنهم متطوعون في "فيلق طلاب عموم روسيا لعمال إنقاذ" يعملون في منطقة خيرسون بأوكرانيا.

ويظهر متطوعون يحملون صناديق بها مساعدات إنسانية وعبوات مياه للأشخاص في المناطق التي غمرتها المياه بعد انهيار سد كاخوفكا، مما أدى إلى إخراج الناس والحيوانات.

يذكر أن انهيار سد كاخوفكا الكهرمائي وإفراغ خزانه على نهر دنيبر أدى إلى تفاقم المعاناة التي تعاني منها المنطقة منذ أكثر من عام.

ومع استمرار ظهور مثل هذه الكوارث الإنسانية والبيئية، أصبح جليا مدى حرمان عشرات الآلاف من الأشخاص من مياه الشرب، فيما بقي كثير منهم بلا مأوى، ودمرت المحاصيل. ومن الوارد أن تقبل المنطقة على نقص في التيار الكهربائي على المدى الطويل.