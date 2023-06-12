شاهد: تدريب ثعلب الماء على لعب كرة السلة

بقلم: يورونيوز

لم يتأهل نادي بورتلاند تريل بليزرز إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين بكرة السلة، إلا أن إحدى حدائق الحيوانات في المدينة، برزت بقوة على ساحة هذه الرياضة.