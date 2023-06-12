EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

شاهد: تدريب ثعلب الماء على لعب كرة السلة

ثعلب البحر جونو
ثعلب البحر جونو   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

لم يتأهل نادي بورتلاند تريل بليزرز إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين بكرة السلة، إلا أن إحدى حدائق الحيوانات في المدينة، برزت بقوة على ساحة هذه الرياضة.

وقام المسؤولون في حديقة حيوانات أوريغون في بورتلاند بتدريب أحد ثعالب الماء ويُدعى جونو على رمي الكرات في سلة أمام الجمهور.

وكانت تجري هذه التدريبات خلف الكواليس، قبل أن تضع إدارة الحديقة طوقًا بلاستيكيًا مثبتًا على الحائط الصخري في المكان الذي يعيش فيه جونو والذي يزوره المواطنون.

ويكافأ جونو بالمأكولات البحرية الطازجة بعد نجاحه في تسجيل الكرات.

المصادر الإضافية • أ ب

مواضيع إضافية

وفق شروط محددة.. الاتحاد الأوروبي يدعم تحسين ظروف العاملين بمنصات خدمات التوصيل

شاهد: بعد اندلاع حريق.. انهيار طريق سريع رئيسي في فيلادلفيا الأمريكية

هاواي في مشهد مهيب.. ثوران بركان كيلاويا أكثر البراكين نشاطا بعد أن خمد ثلاثة أشهر (فيديو)