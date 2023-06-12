شاهد: تدريب ثعلب الماء على لعب كرة السلة

بقلم: يورونيوز
لم يتأهل نادي بورتلاند تريل بليزرز إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين بكرة السلة، إلا أن إحدى حدائق الحيوانات في المدينة، برزت بقوة على ساحة هذه الرياضة.
وقام المسؤولون في حديقة حيوانات أوريغون في بورتلاند بتدريب أحد ثعالب الماء ويُدعى جونو على رمي الكرات في سلة أمام الجمهور.
وكانت تجري هذه التدريبات خلف الكواليس، قبل أن تضع إدارة الحديقة طوقًا بلاستيكيًا مثبتًا على الحائط الصخري في المكان الذي يعيش فيه جونو والذي يزوره المواطنون.
ويكافأ جونو بالمأكولات البحرية الطازجة بعد نجاحه في تسجيل الكرات.