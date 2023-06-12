شاهد: أفراح عارمة في الأوروغواي بعد الفوز بمونديال تحت 20 عاماً

بقلم: يورونيوز

خرج عشرات آلاف المشجعين إلى شوارع مونتيفيديو وهم يهتفون " أوروجواي البطل" احتفالاً بأول لقب في مونديال تحت 20 عاماً بعد فوز فريقهم على إيطاليا 1-0 في النهائي.

وقالت المشجعة لورينا بيريرا والبالغة 43 عامًا: "هذا أمر لا يصدق، لا يصدق. لم أشهده من قبل في حياتي، كنا دائمًا قريبين جدًا من الفوز ولكن اليوم لقد فزنا، وهذا كل شيء".

وأحرز منتخب الأوروغواي اللقب بفوزه على إيطاليا 1-0 في المباراة النهائية في لا بلاتا الأرجنتينية (60 كم عن العاصمة بوينوس آيرس).

وباتت الأوروغواي أول منتخب من أميركا الجنوبية يحرز لقب هذه الفئة العمرية منذ تتويج البرازيل عام 2011 في كولومبيا، وذلك بعد أن نالت المنتخبات الأوروبية اللقب في النسخ الاربع الماضية عبر فرنسا وصربيا وإنجلترا وأوكرانيا في النسخة الأخيرة.

وتحمل الأرجنتين الرقم القياسي بعدد الألقاب (6)، أمام البرازيل (5) والبرتغال وصربيا (2)، فيما ذهب لقب 2019 إلى أوكرانيا على حساب كوريا الجنوبية (3-1) في بولندا.

وكانت البطولة مقرّرة سابقاً في إندونيسيا، قبل أن ينقلها الاتحاد الدولي (فيفا) قبل شهرين إلى الأرجنتين، بعد سحبها من الدولة الآسيوية التي رفض مسؤولون فيها استقبال منتخب إسرائيل.