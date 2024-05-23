لأول مرة في تاريخ كرة القدم.. كوبا أميركا ستشهد إشهار البطاقات الوردية

بقلم: يورونيوز

ستشهد بطولة أمم الأمريكتين الجنوبية والشمالية لكرة القدم "كوبا أميركا" والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف إشهار الحكام البطاقات الوردية لأول مرة في تاريخ اللعبة .

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وستشير البطاقة الوردية إلى ضرورة استبدال اللاعب بسبب الاشتباه في إصابته بارتجاج في المخ أو إصابة في الرأس.

وتم إقرار هذه القاعدة الجديدة قبل البطولة كجزء من جهود اتحاد الأمريكتين لكرة القدم "كونميبول" (CONMEBOL) المستمرة لإعطاء الأولوية لصحة اللاعبين وسلامتهم.

وسيسمح بإدخال بديل سادس في المباريات إذا اشتبه في إصابة اللاعب بارتجاج في المخ.

وبحسب كونميبول، فإن العملية ستتطلب من مدرب الفريق إبلاغ الحكم الرئيسي أو الحكم الرابع بإصابة لاعبه.

وسيستخدم الحكام البطاقات الوردية في تلك الحالة للإشارة إلى علاج اللاعب المصاب واستبداله.

علاوة على ذلك، سيتم أيضاً منح الفريق المنافس تبديلاً إضافياً للحفاظ على عدالة المباراة. وهذا يعني أن كلا الفريقين يمكنهما الاستفادة من التبديل الإضافي إذا خرج أحد لاعبي الفريقين بسبب إصابة في الرأس.

وجاء في بيان صادر عن كونميبول: "أعلنت إدارة المسابقات والعمليات في كونميبول أنه، إلى جانب التغييرات الخمسة لكل فريق المسموح بها بموجب اللوائح، سيتم إضافة سادس محتمل لرعاية صحة لاعبي كرة القدم".

وأضاف: "هذا تبديل إضافي في في حالة الاشتباه في إصابة الرأس وارتجاج في المخ، يجب إبلاغ الحكم الرئيسي أو الحكم الرابع وسيتم استخدام البطاقة الوردية".

وينص القانون الجديد على نقل اللاعب المصاب المستبدل إلى غرفة تبديل الملابس أو إلى منشأة طبية لمزيد من التقييم والرعاية لضمان حصوله على التقييم الطبي الدقيق وتجنب المخاطر المرتبطة بالعودة للمشاركة في المباريات قبل الأوان.