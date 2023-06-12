ردود أفعال قوية من قادة العالم حزناً على رحيل برلوسكوني

بقلم: يورونيوز

انضم عدد من قادة العالم بينهم فلاديمير بوتين إلى الإيطاليين للإشادة بأحد أكثر الشخصيات تقلبا في تاريخ بلادهم رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسوكوني الذي توفي الاثنين عن 86 عاما.

باريس, 12-6-2023 (أ ف ب) -

انضم عدد من قادة العالم بينهم فلاديمير بوتين إلى الإيطاليين للإشادة بأحد أكثر الشخصيات تقلبا في تاريخ بلادهم رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسوكوني الذي توفي الاثنين عن 86 عاما.

وقال الرئيس الروسي في برقية تعزية إلى الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا ان برلوسكوني كان "إنسانا عزيزا" و"صديقا حقيقيا".

وأكّد أنه لطالما كان معجبا ب"حكمته" و"طاقته المذهلة" و"تفاؤله" و"روح الدعابة" لديه.

واصفا إياه بأنه "وطني حقيقي"، أضاف بوتين أن برلوسكوني "قدّم مساهمة شخصية لا تقدر بثمن" في تطوير الشراكة الروسية-الإيطالية.

وأشاد البابا فرنسيس الذي دخل ايضا المستشفى، الاثنين ب"شخصية بارزة في الحياة السياسية الإيطالية الذي تولى مسؤوليات عامة بنشاط كبير" وذلك في برقية وقعها نيابة عنه وزير خارجية الفاتيكان والمسؤول الثاني فيه الكاردينال بييترو بارولين.

من جهته كتب رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان "ارقد بسلام يا صديقي" تحت صورة نشرها على تويتر تظهره مع برلوسكوني، مشيدا ب"مقاتل عظيم".

Gone is the great fighter. pic.twitter.com/vH6OgxbiE2 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 12, 2023

وقالت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية إنها "حزينة". واضافت "لقد قاد إيطاليا خلال فترة انتقالية سياسية ومنذ ذلك الحين واصل العمل من أجل بلده الحبيب".

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من خلال المتحدث الرسمي باسمه "ترك سيلفيو برلوسكوني بصمة كبيرة على السياسة الإيطالية لعقود".

في إسبانيا أكد ألبرتو نونيز فيجو زعيم الحزب الشعبي (معارضة يمينية) والأوفر حظا في الانتخابات التشريعية المقررة في 23 تموز/يوليو أن الكافالييري "اثر لعقود على التاريخ السياسي لإيطاليا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "سيلفيو كان صديقا كبيرا لإسرائيل وكان دائما يدعمنا" مضيفا أنه "حزين للغاية".

أشاد جاك لانغ وزير الثقافة الفرنسي الأسبق بين عامي 1981-1986 و1988-1993 "برجل صاحب شخصية قوية" لكنه انتقد "الأفعال الضارة التي كان يقوم بها ضد الثقافة الإيطالية والأوروبية".

وكتب على حسابه على انستغرام أن "السينما الإيطالية كانت من الأعظم والأروع في العالم. وساهمت القنوات التجارية التي كان يديرها في تدميرها للأسف بدعم من الحكومة الإيطالية التي تخلت في ذلك الوقت عن كل سياسة عامة للسينما".

"محارب"

في إيطاليا أثار نبأ وفاة برلوسكوني ردود فعل كثيرة بدءًا من حلفائه السياسيين.

وقالت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني في مقطع فيديو نشرته حكومتها "كان سيلفيو برلوسكوني محاربًا قبل كل شيء. كان رجلًا لا يخشى الدفاع عن قناعاته وكانت شجاعته وتصميمه بالتحديد ما جعله أحد أكثر الرجال تأثيرًا في تاريخ إيطاليا". كما وصفته بأنه "أحد الرجال الأكثر تأثيرًا في تاريخ ايطاليا".

وكتب رئيس الحكومة السابق والسناتور ماتيو رينزي (وسط)على فيسبوك "أحبّه كثيرون وكرهه كثيرون: على الجميع اليوم الإقرار بأن تأثيره على الحياة السياسية والاقتصادية والرياضية والتلفزيونية غير مسبوق".

وأعرب حليفه ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، عن حزنه "لرحيل شخصية إيطالية عظيمة. واحدة من أعظم الشخصيات على الإطلاق في جميع المجالات".

وكتب وزير الخارجية أنطونيو تاياني على تويتر "ألم كبير. ببساطة شكرا ايها الرئيس، شكرا سيلفيو".

Un dolore immenso. Semplicemente grazie Presidente, grazie Silvio. pic.twitter.com/KM4UODQs8o — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 12, 2023

حتى خصومه في السياسية أشادوا به.

من جهته قال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء السابق وزعيم حركة 5 نجوم "لقد أشعل النقاشات العامة واستقطبها بشكل منقطع النظير، وحتى أولئك الذين واجهوه كمعارضين سياسيين عليهم أن يقروا بأنه لم يفتقر إلى الشجاعة والشغف والمثابرة".

واعلن وزير الثقافة السابق داريو فرانشيسكيني(يسار) "يجب الاعتراف بالعظمة حتى لدى الخصوم".

وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديموقراطي المعارض (يسار وسط)"اختلفنا على كل شيء وكل شيء يفرقنا(...) ولكن ما يبقى هو الاحترام لإنسان ترك بصمة في تاريخ بلادنا".

كما عبر عالم الرياضة عن حزنه و"امتنانه" لبرلوسكوني.

وذكر ناديه السابق إيه سي ميلان الذي كان رئيسه لأكثر من 30 عاما(1986-2017) "شكرا ايها الرئيس، معنا إلى الأبد".

أعرب كارلو أنشيلوتي الذي كان لاعبا(1987-1992)ثم مدربا(2001-2009) لهذا النادي في عهد برلوسكوني، عن "امتنانه الكبير للرئيس".

وعبر نادي مونزا لكرة القدم المملوك لبرلوسكوني منذ 2018 وأدريانو غالياني ذراعه اليمنى منذ فترة طويلة، عن "الحزن الكبير لرحيل +الكافالييري+".

وقال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان "غير سيلفيو برلوسكوني تاريخ كرة القدم الإيطالية".