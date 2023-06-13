شاهد: امرأة تتحرك داخل تابوتها بعد ساعات من إعلان وفاتها

بقلم: يورونيوز

بعد ساعات من إعلان الأطباء وفاتها، فاجأت امرأة إكوادورية أقاربها والمعزين عند تحرك التابوت وسماع عدة طرقات من داخله، ليتضح أنها على قيد الحياة.

أعلن الأطباء موت بيلا مونتويا تابيا البالغة من العمر 76 عامًا، وبعد استلام الجثة من قبل ذويها، حركت التابوت وطرقت بيدها من داخله أثناء جنازتها، وعند فتحه كانت المفاجأة أنها تتنفس.

تم الاتصال بالطوارئ ونقلها إلى المستشفى، وبالفعل وضعت في العناية المركزة.

وزارة الصحة الإكوادورية أصدرت بعد ذلك بيانًا قالت فيه، إن السيدة نُقلت في بادئ الأمر إلى مستشفى في باباهويو يوم الجمعة، بعد تعرضها لحادث (دماغي مفترض) وكذلك (لسكتة قلبية تنفسية)."

وتم تشكيل لجنة للتحقيق في إصدار شهادة الوفاة ومراجعة بروتوكولات المستشفى.

قال جيلبرتو باربيرا مونتويا، نجل المرأة لوكالة أسوشيتيد برس إنه بعد عدة ساعات من اعتبار والدته متوفية "بدأ التابوت يهتز."

وأضاف أن والدته كانت "ملفوفة في ملاءات وكانت تدق على التابوت، وعندما اقتربنا، كانت تتنفس بصعوبة".