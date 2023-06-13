لحظة تاريخية.. "طيران الرياض" يحلّق لأول مرة في سماء السعودية

بقلم: يورونيوز

حلّقت أولى طائرات "طيران الرياض"، في العاصمة السعودية مستعرضة اللون الأرجواني المميز الخاص بالشركة.

كشفت شركة الطيران الوطنية السعودية الجديدة "طيران الرياض"، عن أول طائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، وذلك خلال حفل تدشين أقيم في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض.

وقامت الطائرة بالتحليق على ارتفاع منخفض في سماء الرياض، مروراً بأبرز معالمها، مثل مركز الملك عبد الله المالي والبوليفارد.

وكشف طيران الرياض عن التصميم الخارجي لهوية أسطوله، الذي يميزه اللون الأرجواني. ويخطط لربط المملكة بأكثر من 100 وجهة حول العالم. كما أعلن أن رحلاته ستنطلق اعتباراً من 2025.