شاهد: نجارون صرب من عائلة واحدة يحولون صناديق النبيذ القديمة إلى بيوت سياحية

بقلم: يورونيوز

توارثت عائلة دراغوتين مهنة النجارة وأبدعت به. فهم يصنعون البيوت الصيفية المتنقلة وحمامات الساونا وكل ما يطلبه الزبائن على شكل براميل خشبية.

تلبي العائلة التي لا توظّف أي عامل في قرية ترنافاك، سوى أفرادها طلبات الزبائن خلال عشرة أيام. يعيدون الحياة إلى البراميل الخشبية التي أكل عليها الدهر وشرب، فيضيفون لمستهم عليها واضعين خبرة السنين ليحولوها إلى بيت أو حمام أو غرفة.

يقول سرجيان تشاوتوفيتش، النجار الأبن الذي ورث المهنة عن والده: "المنطقة التي نعيش فيها تشتهر بزراعة العنب، لذلك لدينا الكثير من تلك البراميل الموجودة في أقبية قديمة. نخرجها من هناك ونصلحها. وجميع البراميل التي يتم تصديرها بحجم حوالي 6000 لتر ."

ترغب العائلة في فتح قرية بيوتها من البراميل بجانب بحيرة الأسماك القريبة منهم، وسط الطبيعة الخلابة والحدائق التي تضم الأرانب والخنازير والخيول والحمير والكثير من حيوانات الحقل.

أما الوالد دراغوتين تشاوتوفيتش الوالد الذي قضى عمره في النجارة فيقول: "أنا راضٍ جدًا وقلبي مطمئن لأن أبني وحفيدي يسيرون على نفس الخطى. في السابق كان العمل ينجز يدويًا، لم تكن هناك آلات. الآن لدينا جميع الآلات أصبح العمل أسهل بكثير."

زوجة الأبن كذلك لها دور في هذه العمل، تشرح سنيزانا شكوتوفيتش طبيعة عملها وكيف تساعد العائلة في إنجاز طلبات الزبائن، تقول: "أنا أقوم بخياطة الستائر والتنجيد، كذلك أساعد زوجي في وضع البلاط والألواح والأعمال المختلفة. العمل الجماعي هو وصفة للنجاح، معًا يمكننا فعل كل شيء."

وتصدر العائلة ما تصنعه إلى كرواتيا والبوسنة، إضافة إلى تغطية السوق المحلية التي يحتلون فيها المكانة الأكبر، إن لم يكونوا الوحيدين.