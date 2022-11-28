شاهد: اليونسكو تضم مشروعا يهدف إلى إحياء وإنقاذ الحرف اليدوية القديمة في مصر

من مكتب صغير في وسط القاهرة، تدير رانيا صديق منظمتين تهدفان إلى إحياء الحرف التقليدية المصرية. أسست رانيا مشروع "جبرا" عام 2008، مهمتها تسويق وبيع المصنوعات اليدوية المصرية في الداخل والخارج.

بعد ثماني سنوات، أسست رانيا مؤسسة "كرامة"، وهي الذراع التنموية للشركة، والتي تسعى إلى خلق جيل جديد من الحرفيين. تم ضم "كرامة" مؤخرًا من قبل اليونسكو لدورها في حماية التراث الثقافي غير المادي في مصر.

تقول الرئيسة التنفيذية لشركة جبرا إن الهدف الرئيسي هو ضمان نقل المهارات من الجيل الأخير من الحرفيين إلى الجيل الجديد. وتضيف "هذا لا يحدث تلقائيًا كما كان في الماضي. الآن، يفضل الشباب قيادة التوك توك ويجدونها أكثر ربحًا."

ومن بين الحرف التي تروج لها رانيا، نفخ الزجاج، والتطريز التقليدي، والنجارة، والفخار، والترصيع، والمنسوجات. وتقول إن العديد من هذه الحرف نشأت في مناطق مختلفة من مصر منذ قرون.

فيما أكدت أن الحرف اليدوية أعيقت بعد ذلك بسبب الثورة الصناعية التي أشبعت الأسواق العالمية بمنتجات أرخص مصنوعة بالمعامل.

وتضيف "هذه (الثورة الصناعية) حولت هذه الحرف إلى منتجات متخصصة وفاخرة وباهظة الثمن. هذا أمر طبيعي، لكن المشكلة هي أنه عندما أصبحت هذه المنتجات باهظة الثمن وبأسعار معقولة فقط من قبل عدد قليل جدًا من الناس - تحولت إلى منتجات موجهة للسياح".

يقول وائل حنفي وهو نجار يعمل في أحد أحياء القاهرة القديمة، وهو من الموردين لمشروع رانيا.

"إن الاهتمام بالأثاث التقليدي المصنوع يدويًا قد تضاءل باستخدام زخارف عربية مختلفة (..) بدأ معظم الحرفيين المهرة في التحول إلى وظائف أخرى لأنه لا يوجد سوق لمنتجاتهم".

ويضيف، "يمكن للحرفي أن يحصل على عمل هذا الأسبوع ولكن في الأسبوع التالي قد لا يجد أي عمل. كما أنه يستغرق الكثير من الوقت لبيع ما يصنعه."

منذ إنشائها، عقدت "الكرامة" العشرات من ورش العمل في الحرف التقليدية المختلفة مع التركيز بشكل خاص على تقنيات التطعيم.

"كرامة" على قائمة اليونسكو

في تموز/يوليو، أضافت اليونسكو هذه المؤسسة إلى قائمتها للمنظمات غير الحكومية التي تساهم في صون التراث الثقافي غير المادي في جميع أنحاء العالم.

حصلت منظمتان مصريتان فقط على اعتماد اليونسكو في الماضي.

تقول نهلة إمام، ممثلة اليونسكو في القاهرة: "هذا الاعتماد هو شهادة على قيمة مساهمة أي منظمة".

وتضيف أنه "يسمح للمنظمة بترشيح مجموعات أخرى للاعتماد، والتقدم للحصول على تمويل من أجل تنفيذ مشاريعها الخاصة، واستضافة الفعاليات والأنشطة التي يمكن أن تنقل صوت مصر وإبراز التراث المصري داخل مباني اليونسكو".

في محاولة لزيادة الطلب، تشجع "جبرا" الحرفيين على ابتكار تصميمات جديدة وتسويق منتجاتهم في المعارض والمتاحف والمتاجر والمكتبات.

يعرض متجر المنظمة عبر الإنترنت أيضًا مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة يدويًا من قبل الرجال والنساء الذين يعيشون في المراكز الحضرية الريفية والفقيرة.

تقول رانيا إن شركتها تشحن أيضًا منتجات إلى عملاء مختلفين في الولايات المتحدة.

مع ما لا يقل عن 3.000 مورد في جميع أنحاء البلاد، تتوقع رانيا صديق أن يصل حجم مبيعات جبرا السنوية إلى ما يقرب من مليون جنيه مصري هذا العام.

"والهدف هو خلق فرص عمل داخل وخارج القاهرة كما تقول. وهي تضيف أيضا "يمكن للشباب المصري البقاء البلاد ولن يشعروا بأنهم مضطرون للهجرة أو العيش بعيدًا عن عائلاتهم."

لعبة سينت

كلفت المنظمة في الأشهر الأخيرة نجارين محليين بتصميم لعبة "سينت"، التي تعود إلى الحضارة المصرية القديمة.

يعرض متحف متروبوليتان في مدينة نيويورك ما لا يقل عن ثلاث قطع أصلية من سينت اكتشفها علماء الآثار في صعيد مصر في مطلع القرن العشرين.

تشرح صديق: "اعتاد كل من الملوك والعامة على اللعب عليها. إنها تتعلق بالحياة والآخرة. إنها تعلم الناس كيفية العيش بطريقة تؤهلهم للوصول إلى الجنة".

"بالنسبة للمصريين القدماء ، أولئك الذين ينتهي بهم الأمر في الجنة يجب أن يستحقوا ذلك. تعلمنا اللعبة كيف نكون جديرين بالجنة. اللعبة لها فلسفة جميلة. لها عنصر جبري يتم التعبير عنه من خلال النرد وأيضًا عنصر تكتيكي. "

في تشرين الأول/ أكتوبر، شاركت رئيسة المنظمة وفريقها المكون من أربعة أعضاء في مهرجان محلي سنوي للأطفال من خلال تقديم جلسات مجانية حيث قاموا بتعليم الأطفال من مختلف الفئات العمرية كيفية ممارسة اللعبة.