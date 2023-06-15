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بطولة فرنسا: المهاجم المصري مصطفى محمد يتعاقد مع نانت لمدة 4 أعوام

مهاجم نانت المصري مصطفى محمد (يسار) يتنازع الكرة مع مدافع ستراسبورغ الغاني ألكسندر دجيكو في نانت. 2023/05/07
مهاجم نانت المصري مصطفى محمد (يسار) يتنازع الكرة مع مدافع ستراسبورغ الغاني ألكسندر دجيكو في نانت. 2023/05/07   -  Copyright  SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP
بقلم:  يورونيوز

قدّر خيار شراء المهاجم المصري مصطفى محمد مع نانت بأكثر من 6 ملايين يورو، حسب العديد من وسائل الإعلام. بطولة فرنسا: المهاجم المصري مصطفى محمد يتعاقد مع نانت لمدة 4 أعوام

تعاقد المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد مع نادي نانت الفرنسي لكرة القدم الأربعاء، في صفقة لمدة 4 أعوام وتحديداً حتى 2027، بعدما فعّل فريق "كاناري" خيار الشراء حسب ما أعلن الأربعاء.

لعب محمد (25 عاماً) هذا الموسم مع نانت على سبيل الإعارة قادماً من غالاتا سراي، بطل الدوري التركي، فسجل 11 هدفاً ومرر 5 كرات حاسمة في 51 مباراة في مختلف المسابقات. 

وكان نانت الذي تفادى الهبوط باحتلاله للمركز السادس عشر غرّم محمد في أيار/مايو، بعد رفضه اللعب ضد تولوز احتجاجاً على حملة الدوري ضد رهاب المثلية.

وسجل المهاجم المصري هدف الفوز على غينيا 2-1 في تصفيات أمم إفريقيا الأربعاء، ليضمن منتخب "الفراعنة"، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (7)، بطاقته إلى النهائيات المقرّرة في ساحل العاج مطلع عام 2024.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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