شاهد: تجمع حاشد في شمال مقدونيا دعما للمثليين والمتحولين

بقلم: يورونيوز

شاهد: تجمع حاشد في شمال مقدونيا دعما للمثليين

احتشد الآلاف من المحتفلين في شوارع سكوبيه في شمال مقدونيا السبت للمشاركة في مسيرة موكب الفخر الداعمة للمثليين والمتحولين جنسيا.

وبحضور شخصيات سياسية وسفراء و أعضاء من منظمات غير حكومية، علت صرخات المشاركين في المسيرة التي خرجت تحت شعار "بفخر وصوت مرتفع".

ورفع في المكان علم قوس قزح ضخم لدعم مجتمع المثليين بمناسبة الاحتفال بـ”شهر الفخر”.

وتعتبر هذه المسيرة الرابعة التي تُقام في البلاد.

وطالب المشاركون السلطات بإصلاح القوانين التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتحد من التمييز.