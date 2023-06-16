"عدالة الحياة".. وفاة قاتل والدته في سجنه قبل صدور الحكم بحقه

بقلم: يورونيوز

حكمت عدالة الحياة على رجل قتل والدته طمعًا بذهبها في ولاية فيرمونت الأمريكية؛ فتوفي في زنزانته قبل أن يصدر الحكم بحقه.

وأعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية، الخميس، أن شابا من ولاية فيرمونت توفي أثناء وجوده في الحجز بانتظار محاكمته بتهمة قتل والدته.

واتُهم ناثان كارمان، البالغ من العمر 29 عامًا، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى لوالدته ليندا كارمان خلال رحلة على متن قارب عام 2016، فيما قال ممثلو الادعاء إنها مؤامرة للاستيلاء على ميراث الأم المقدر بملايين الدولارات.

ودفع كارمان العام الماضي ببراءته من التزوير والقتل من الدرجة الأولى، وكان من المقرر أن يمثل للمحاكمة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ولم يُعرف على الفور سبب وفاته.

وفي تفاصيل جريمة القتل، فقد رتّب كارمان في أيلول/ سبتمبر 2016 مع والدته رحلة صيد في رود آيلاند، غرق خلالها قاربه واختفت والدته.

ناثان كارمان لدى دخوله المحكمة Steven Senne/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

ويزعم الادعاء أن كارمان أجرى تعديلات على القارب لزيادة احتمالية غرقه.

كما اتُهم بقتل جده، جون تشكالوس، الذي قُتل بالرصاص في منزله في وندسور عام 2013.

وكان مقتل تشاكالوس جزءًا من مخطط من قبل كارمان للحصول على ملايين الدولارات من ملكية جده، وفقًا للائحة الاتهام المكونة من ثماني تهم.

وفي أيار/ مايو الماضي، تم القبض على كارمان ووجهت إليه تهمة قتل والدته.

وقال محاميه مارتن مينيلا لوكالة أسوشيتيد برس إنه كان في حالة معنوية جيدة عندما تحدث إليه يوم الأربعاء، وكان من المقرر أن يجتمعا مرة أخرى يوم الخميس.