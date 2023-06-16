فيديو يوثّق دبابة ليوبارد ألمانية تخلت عنها القوات الأوكرانية في حفرة على محور زابوريجيا

بقلم: يورونيوز

يقول الخبراء إن دبابات ليوبارد2، خصوصاً من نوع آي6، متطورة أكثر من جميع الدبابات السوفياتية المستخدمة بكثرة في هذه الحرب، وإنها قد ترجح كفة الجيش الأوكراني الذي بدأ هجوماً مضاداً منذ نحو 12 يوماً.

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه دبابة ليوبارد2 الألمانية الصنع، وقد تركتها القوات الأوكرانية على حافة الطريق في منطقة زابوريجيا.

وقال حساب OSINT Defender عبر تويتر إن الدبابة من نوع ليوبارد2 آي4 وأضاف أنها على ما يبدو علقت في حفرة ما دفع بطاقمها الأوكراني إلى التخلي عنها.

وقدّر الحساب الذي يوثّق المواد الصورية على الإنتنرت ويعتبر مصدرا للاستخبارات المفتوحة، إن الدبابة كانت موجودة في منطقة زابوريجيا، ولكنه لم يحدد مكانها بطريقة أدق.

وكانت ألمانيا وافقت على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد بعد أشهر من المفاوضات، كما أعطت الضوء الأخضر للحلفاء الغربيين الذين يملكون ليوبارد1 و2 بتزويد أوكرانيا بها.

ويقول الخبراء إن دبابات ليوبارد2، خصوصاً من نوع آي6، متطورة أكثر من جميع الدبابات السوفياتية المستخدمة بكثرة في هذه الحرب وإنها قد ترجح كفة الجيش الأوكراني الذي بدأ هجوماً مضاداً منذ نحو 12 يوماً.

وتبلغ مدة الفيديو 22 ثانية وصوّره عسكري أوكراني، ما دفع بحساب OSINT Defender إلى ترجيح فرضية أن الدبابة قد تمت استعادتها.

ورجح حساب Sprinter المؤيد لروسيا أن تكون الدبابة قد خرجت عن الطريق بعدما مشت فوق لغم أرضي . مع ذلك، لا تبدو آثار أضرار على الدبابة من الزاوية التي تمّ تصوير الفيديو منها.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغو كوناشينكوف، أن الجيش قدّم تحفيزات مالية للجنود والطيارين الذين دمّروا دبابات غربية.

وأضاف كوناشينكوف أن وزارة الدفاع قدّمت مكافآت مالية لنحو 11 ألف عسكري دمّروا دبابات أوكرانية وغربية منذ بداية الحرب العام الماضي.

وكان الجيش الروسي أعلن في بداية الأسبوع أنه "وضع يده" على دبابات ليوبارد الألمانية ومدرعات أمريكية من نوع برادلي [شاهد الفيديو أعلاه].