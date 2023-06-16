طائر ضخم يصطدم بطائرة في الإكوادور ويترك الطيار مضرجا بدمائه

بقلم: يورونيوز

تحذير: الفيديو يحتوي على مشاهد قد تكون صادمة بالنسبة للبعض

تجربة مرعبة عاشها طيار إكوادوري، بعد أن حطم طائر ضخم الزجاج الأمامي لقمرة القيادة في طائرة كان يقودها، مما تسبب في إصابته بجروح كبيرة.

ولحسن الحظ، تمكن الطيار الذي نجح في ضبط أعصابه والسيطرة على النفس من البقاء على قيد الحياة ومن ثم سرد ما حدث معه.

وفور وقوع الحادث، التقط الطيار أرييل فالينتي مشهدا مصورا يمتد لمدة 12 ثانية من موقعه.

يظهر الفيديو بقايا الطائر الذي نفق بعد دقائق من وقوع الحادث، ومخالبه وهي تتدلى فوق فالينتي، قبل أن يقوم الطيار الشاب بتوجيه الكاميرا نحو وجهه ونراه ملطخا بالدماء.

وقالت وكالة أخبار الطيران )FL360 aero) في تغريدة نشرتها، إن فالينتي نجح في السيطرة على الوضع.

تحذير: الفيديو يحتوي على مشاهد قد تكون صادمة بالنسبة للبعض.

ورغم فظاعة المشهد، تابع الطيار توجيه طائرة رش المحاصيل التي كانت تحلق في مدينة فينسيس في الإكوادور.

وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الطائر الضخم هو من نوع "كوندور الأنديز" الذي يبلغ طول جناحيه 10 أقدام. و"كوندور الأنديز"، هو نوع من طيور قارة أمريكا الجنوبية ويعد الأكبر في العالم على الإطلاق.