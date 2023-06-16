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شاهد: الرئيس الروسي يستقبل نظيره الإماراتي في سان بطرسبرغ

الرئيس الروسي ونظيره الإماراتي
الرئيس الروسي ونظيره الإماراتي   -  Copyright  ILYA PITALEV/AFP
بقلم:  يورونيوز

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في سان بطرسبرغ.

وعقد اللقاء بين الرئيسين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي.

وبحث الرئيسان، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، واستعرضا مسار العلاقات الإماراتية - الروسية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وقال الشيخ محمد بن زايد إن "التعاون بين روسيا والإمارات قوي ونسعى لتطوير العلاقات".

ILYA PITALEV/AFP
الرئيس الروسي ونظيره الإماراتيILYA PITALEV/AFP

وأكد نهج الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية والحلول السياسية للنزاعات والصراعات بما في ذلك الأزمة الأوكرانية من خلال خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية.

من جانبه، أعرب بوتين عن شكره على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الإفراج عن الأسرى في أوكرانيا.

ويعقد منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 14-17 حزيران/ يونيو الجاري.

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