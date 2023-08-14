مرشحو الرئاسة في الإكوادور يركزون على مكافحة الجريمة في المناظرة الرسمية

طرح مرشحو الانتخابات الرئاسية خلال مناظرة الأحد عدة مقترحات من بينها سجن جديد وتقييد دخول الأجانب ذوي السوابق أو عسكرة موانئ ومطارات الإكوادور، لمكافحة الجريمة، بعد أيام قليلة من اغتيال مرشح الوسط.

بدأت المناظرة بين سبعة مرشحين بعد دقيقة صمت تكريماً لمرشح الوسط، فرناندو فيلافيسينسيو، الذي قُتل برصاص مجموعة كولومبية الأربعاء قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 20 آب/أغسطس.

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سترة واقية من الرصاص

ارتدى المرشح اليميني دانييل نوبوا سترة واقية من الرصاص، بينما وضع المرشح اليساري، المحامي من السكان الأصليين ياكو بيريس، شريطًا أسود على صدره.

وقالت المرشحة لويزا غونزاليس المقربة من الرئيس اليساري السابق رافايل كوريا (2007-2017) "سنبني هذا السجن الجديد على الساحل بأمان تام لإبعاده عن مركز غواياكيل الحضري"، أكثر المدن عنفًا في البلاد.

شهد مجمع السجون الضخم في غواياكيل (جنوب غرب) أسوأ عمليات القتل في سجون البلاد. منذ شباط/فبراير 2021 قتل أكثر من 430 سجيناً في مواجهات بين عصابات متنافسة للسيطرة على تجارة المخدرات.

من جانبه، اقترح نائب الرئيس السابق أوتو سونهولسنر (يمين) تقييد دخول الأجانب "ذوي السوابق الإجرامية" إلى الإكوادور.

مضاعفة الجريمة وتهريب المخدرات

واعتبر جان توبيك أن مفتاح مكافحة الجريمة يكمن في "تجهيز وتدريب أجهزتنا الأمنية ودمج جميع مصادر الاستخبارات لمعرفة كيف تنقل أموال تجار المخدرات ويتنقل الفاسدون القذرة".

تقع الإكوادور بين البيرو وكولومبيا أكبر منتجي الكوكايين في العالم، وتشهد زيادة مقلقة في تهريب المخدرات وعنف العصابات.

في عام 2021، ضبطت البلاد شحنة من المخدرات يبلغ وزنها 210 طن و 201 طن في العام التالي.

كما تضاعف تقريباً معدل جرائم القتل في الإكوادور في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وبلغ 26 لكل مئة ألف نسمة.

للحد من تهريب المخدرات، اقترح كزافييه هيرفاس (يمين الوسط) "عسكرة الموانئ البحرية والمطارات الدولية" لثني الكارتلات عن تسيير الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة وأوروبا عبر الإكوادور.

دعا ياكو بيريس إلى تسيير دوريات أمنية وتوفير "مدرسين وأطباء" للسكان الأكثر تضرراً من العنف.