شاهد: مقاتلات "يوروفايتر" تحلق في سماء ألمانيا في أكبر مناورة في تاريخ الناتو

بقلم: يورونيوز

أطلِقت فكرة التدريبات عام 2018 في إطار الرد على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، على الرغم من أنها لا تستهدف "أي طرف" على وجه التحديد، حسبما قال الجنرال إينغو غيرهارتس قائد القوات الجوية الألمانية أثناء تقديمه التمرين.

أظهرت لقطات مصورة مجموعة من مقاتلات اليوروفايتر وطائرات "أ400أم" (A400M) العسكرية وهي تحلق في سماء ألمانيا، خلال مناورة "الدفاع الجوي 23" -(Air Defender 2023)، التي انطلقت الإثنين 12 يونيو/حزيران ومن المقرر أن تستمر لغاية 24 يونيو/حزيران 2023.

وتعتبرهذه المناورة العسكرية التي تشارك فيها 25 دولة من أعضاء الناتو والبلدان الشريكة للحلف، أكبر تدريبات سلاح الطيران منذ تأسيس الحلف.

ويشارك في المناورة التي تقودها ألمانيا، 250 طائرة عسكرية بينها 190 طائرة مقاتلة و70 طائرة من ألمانيا.

وسيشارك نحو عشرة آلاف شخص، بينهم 2600 جندي أمريكي، في هذه المناورات الهادفة إلى تعزيز التشغيل المشترك والحماية من المسيّرات وصواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ واقعة ضمن أراضي حلف شمال الأطلسي.

وبحسب إيمي غوتمان، سفيرة الولايات المتحدة لدى ألمانيا، من المفترض أن تبعث هذه المناورة رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توضح "قوة الحلف وروحه".

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022 الناتو إلى الاستعداد الجاد لاحتمال شن هجوم على أراضيه.

أطلِقت فكرة التدريبات عام 2018 في إطار الرد على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، على الرغم من أنها لا تستهدف "أي طرف" على وجه التحديد، حسبما قال الجنرال إينغو غيرهارتس قائد القوات الجوية الألمانية أثناء تقديمه التمرين.