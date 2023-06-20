وزير الداخلية الأوكراني يعلن مقتل عامل إنقاذ وإصابة 8 آخرين في ضربة روسية على خيرسون

بقلم: يورونيوز

بحسب النيابة العامة الأوكرانية، تعرّضت مجموعة عمال الإنقاذ لنيران روسية أثناء عملها على إزالة تبعات السيول الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا مطلع حزيران/يونيو.

قُتل عامل إنقاذ الثلاثاء وأصيب ثمانية آخرون في ضربة روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلن وزير الداخلية إيغور كليمنكو.

وقال على تلغرام "قتيل وثمانية جرحى (من بين) عمال إنقاذ في خيرسون". وأضاف "تقدّم الرعاية العاجلة للجرحى".

وبحسب النيابة العامة التي أكّدت هذه الحصيلة في بيان "تعرّضت مجموعة عمال الإنقاذ لنيران روسية أثناء عملها على إزالة تبعات السيول" الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا مطلع حزيران/يونيو.

وشهدت مدينة خيرسون وبعض البلدات المحيطة بها، الواقعة على مسافة 70 كيلومتراً في اتجاه مصب هذا السد على نهر دنيبرو، ارتفاع مستوى المياه لأمتار عدة، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها كييف ودفع آلاف المدنيين إلى الفرار من المنطقة.

ولمواجهة ذلك، أرسلت السلطات أيضاً مئات عناصر الإنقاذ إلى مكان الحادث. وتقول السلطات الأوكرانية إن المياه تواصل الانحسار منذ ذلك الحين.

وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بتدمير سد كاخوفكا، وهو بنية تحتية رئيسية تزود المياه لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014.