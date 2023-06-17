"الحالة رقم واحد".. رحيل أول رجل تم تشخيص إصابته بالتوحّد عن 89 عاماً

بقلم: يورونيوز

قال مدير المصرف التنفيذي حيث عمل تريبليت لمدة 65 عاماً "كان يعيش في عالمه، ولكن كان يكفي أن تعطيه عددين مؤلفين من ثلاثة أرقام، وكان ليتمكن من ضربها ببعضها أسرع منك على الآلة الحاسبة".

توفي الخميس دونالد تريبليت عن عمر ناهز 89 عاماً، وهو الرجل الذي حصل على لقب "الحالة رقم 1" إذ كان أوّل مريض تمّ تشخيص إصابته بالتوحد.

وكان تريبليت، المولود في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، موضع كتاب روائي حمل عنوان "In a Different Key" وشريط وثائقي، ومقالة طويلة نشرتها مجلة "بي بي سي" ومقالات لا تحصى ولا تعدّ نشرتها مجلات علمية أخرى حول العالم.

وتوفي تريبليت الذي عمل في مصرف أمريكي لمدة 65 عاماً [بنك أوف فورست] الخميس بحسب ما أعلنته ليزا ديفيس، إحدى المسؤولات في الشركة.

وكان العاملون في المصرف يلقبون تريبليت بـ"دون". وقال المدير التنفيذي ألن بريلاند إن "دون كان فرداً رائعاً وأعطى الأمور أهمية دائماً".

وأضاف بريلاند "كان يعيش في عالمه، ولكن كان يكفي أن تعطيه عددين مؤلفين من ثلاثة أرقام، فيتمكن من إجراء عملية ضرب حسابية فيعطيك نتيجة أسرع منك أنت الذي تجريها على الآلة الحاسبة".

واعتمد تشخيص مرض التوحد لدى تريبليت على رسالة مفصلة مؤلفة من 22 صفحة تم إرسالها إلى باحث في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور وكانت تحتوي على ملاحظات دوّنها والداه حول قدراته وسلوكه.

وحتى أيامنا هذه، تبقى هذه الرسالة وثيقة مرجعية وأساسية لأولئك الذين يدرسون هذا النوع من الاضطراب في السلوك.