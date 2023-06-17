قوارب الموت في المتوسط.. منظمة إسبانية تنقذ 117 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

بقلم: يورونيوز

أوضحت "أوبن آرمز" في بيان أنها تمكنت من إنقاذ 117 شخصا، بينهم 25 امرأة وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وقد أكدت أن معظمهم من إريتريا والسودان وليبيا.

قالت منظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية إنها أنقذت 117 مهاجرا يوم السبت على متن قارب خشبي متهالك كان غادر ليبيا في أحدث عبور محفوف بالمخاطر فوق البحر الأبيض المتوسط.

وسلط حطام سفينة قبالة السواحل اليونانية الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 78 من بين مئات المهاجرين غير الشرعيين على متن قارب صيد، الضوء مرة أخرى على وفاة آلاف المهاجرين كل عام خلال رحلة الفرار من الفقر والحروب النزاعات التي تنهش بلدانهم في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت "أوبن آرمز" في بيان إنها تمكنت من إنقاذ 117 شخصا، بينهم 25 امرأة وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وقد أكدت أن معظمهم من إريتريا والسودان وليبيا.

وجرت عملية الإنقاذ في المياه الدولية على بعد 30 كيلومترًا قبالة الساحل الليبي بعد أن غادر القارب ميناء صبراتة عند الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش، وفقًا للبيان والمتحدث باسم الجمعية الخيرية.

وقالت المنظمة الخيرية إن جميع الركاب تلقوا تقييماً طبياً على متن سفينة "أوبن آرمز" من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول المكان الذي سيتم نقلهم إليه.