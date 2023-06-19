بقلم: يورونيوز

النواب البريطانيون يصادقون على تقرير يدين جونسون في قضية "بارتيغيت"

صادق أعضاء البرلمان البريطاني الاثنين بغالبية واسعة على تقرير يدين رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بالكذب على المجلس بشأن حفلات أقامها في "داونينغ ستريت" خلال فترة الإغلاق لمكافحة كوفيد.

وبذلك وافق النواب على العقوبات المنصوص عليها في التقرير، ومن بينها منع دخول الزعيم المحافظ السابق إلى البرلمان.

وصادق على التقرير 354 نائبا، فيما صوت ضده سبعة فقط، وامتنع عن التصويت العديد من النواب معظمهم من المحافظين.

وفي تقرير صدر الخميس، خلصت اللجنة إلى أنّه "ضلّل مجلس العموم بشأن مسألة ذات أهمية قصوى للمجلس والجمهور... وذلك في مناسبات عدّة".

ولن يكون لنتيجة تصويت النواب سوى تأثير ضئيل، إذ إنّ جونسون استقال من مقعده كنائب بعد تلقّيه تقرير اللجنة قبل نشره.