"يوم تاريخي".. الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقًا تجاريًا مع كينيا

بقلم: يورونيوز

وصف مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الاتفاقية "باليوم البالغ الأهمية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكينيا".

وقّع الاتحاد الأوروبي وكينيا الإثنين اتفاقًا تجاريًا، ما يحقق نقاطًا لبروكسل في إطار سعيها لتعميق العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا.

وقال وزير التجارة الكيني موزيس كوريا عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا مع مفوض التجارة في التكتل فالديس دومبروفسكيس: "اليوم لحظة فخر كبيرة لكينيا، واعتقد بأنها لحظة فخر كبيرة للاتحاد الأوروبي أيضًا".

وبعد تصديق الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، ستتيح لكينيا دخول الاتحاد الأوروبي من دون رسوم جمركية. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق لكينيا حيث ترسل نحو خُمس صادراتها الإجمالية إلى أسواقه.

وتتألف هذه الصادرات في الغالب من منتجات زراعية مثل الشاي والبن و50% من أزهارها.

وأكد مسؤولون أوروبيون أن كينيا ستقوم تدريجيًا بفتح أسواقها باستثناء سلسلة من المنتجات الحساسة.

ووصف مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الاتفاقية "باليوم البالغ الأهمية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكينيا".

وحضر الرئيس الكيني وليام روتو ونائبه ريغاتي جاتشاغوا مراسم التوقيع.

وأضاف دومبروفسكيس: "أتطلع إلى التحرك قدمًا بأسرع ما يمكن لتوقيع وتطبيق ناجح لهذه الاتفاقية لتتمكن شعوبنا واقتصاداتنا من البدء بالشعور بفوائدها".