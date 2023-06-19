غوتيريش: السودان يغرق في "الموت والدمار" بسرعة غير مسبوقة

بقلم: يورونيوز

أطلقت الأمم المتحدة نداءين للمانحين للتعامل مع الأزمة: المساعدات الإنسانية في السودان ومساعدة اللاجئين في البلدان المضيفة.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الإثنين في افتتاح مؤتمر لجمع الأموال، الأزمة الإنسانية و"الموت والدمار" الذي يعاني منه السودان منذ أكثر من شهرين.

وحذر غوتيريس من أنه "بدون دعم دولي قوي، يمكن أن يتحول السودان بسرعة إلى مكان يسوده الفوضى، الأمر الذي يتسبب في انعدام الأمن في جميع أنحاء المنطقة"، إذ أودى الصراع بالفعل بحياة أكثر من 2000 شخص وأكثر من 2.2 مليون نازح ولاجئ.

وقد أطلقت الأمم المتحدة نداءين للمانحين للتعامل مع الأزمة: المساعدات الإنسانية في السودان ومساعدة اللاجئين في البلدان المضيفة. ويبلغ مجموعها 3 مليارات دولار هذا العام، لكن تم تمويلها بأقل من 17٪ حتى الآن.

وأشار العديد من مسؤولي مساعدات الطوارئ في الأمم المتحدة إلى أن صرف الأموال لمساعدة أوكرانيا تم صرف بسرعة وفي غضون أسابيع من بدء الحرب مع روسيا.

وقال الأمين العام: "إن الوضع في دارفور والخرطوم مريع. القتال محتدم مع تعرض الناس للهجوم في منازلهم وفي الشوارع"، مضيفا أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة هو العودة إلى السلام واستعادة الحكم المدني.

ويشترك في استضافة مؤتمر المانحين وكالة الأمم المتحدة الإنسانية والمفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى جانب مصر، التي تستضيف العديد من اللاجئين، وألمانيا وقطر والسعودية والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.