شاهد: جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ هيمارس الأمريكية الصنع

بقلم: يورونيوز

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، يوم الاثنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن القوات الأوكرانية استعادت قرية بياتيخاتكي من القوات الروسية على الجبهة الجنوبية.

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، مقطعا مصورًا تزعم أنه يظهر عناصر الجيش الأوكراني وهم يشغلون منظومة هيمارس الصاروخية "هيمارس إم 142"، التي قدمتها واشنطن لكييف.

تلقت أوكرانيا 18 راجمة من طراز "هيمارس" التي تتميّز بدقة الإصابة. وتعهدت واشنطن بتقديم المزيد.

ويقول أحد عناصر الجيش الأوكراني التابع للوحدة التي تُشغِّل المنصة: "بفضل القدرة على التحرك بها بسرعة، فإنه من الصعب تدميرها، وخلال الحرب لم يتم تدمير أي منها".

وأعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، يوم الاثنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن القوات الأوكرانية استعادت قرية بياتيخاتكي من القوات الروسية على الجبهة الجنوبية.

أشارت ماليار إلى “تحرير ثماني بلدات” في المجموع خلال أسبوعين منذ بدء الهجوم المضاد واستعاد الجيش الأوكراني 113 كيلومترًا مربعًا، ولفتت إلى أن القوات الأوكرانية تقدّمت في الجنوب “حتى عمق سبعة كيلومترات” من المواقع الروسية.