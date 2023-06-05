بقلم: يورونيوز

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه "في صباح 4 حزيران/يونيو شن العدو هجوما واسعا في خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك".

أعلنت روسيا هذا اليوم الاثنين أنها صدت "هجوما أوكرانيا واسع النطاق" في دونباس، في حين أن كييف التي تقول منذ شهور إنها تستعد لهجوم مضاد كبير لم تؤكد على الفور أنها شنت هذه العملية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه "في صباح 4 حزيران/يونيو شن العدو هجوما واسعا في خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك".

وأضافت "العدو لم يحقق هدفه ولم ينجح"، مرفقة إعلانها بمقطع فيديو يُظهر ما قيل إنها مدرعات أوكرانية صُوّرت من الجوّ وتعمل القوات الروسية على تدميرها.

وفقا للوزارة فإن رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف "كان خلال هذه الفترة في أحد مراكز القيادة المتقدمة في هذا الاتجاه".

الجنرال غيراسيموف الذي عيّن في كانون الثاني/يناير "قائدا للمجموعة المشتركة للقوات" المنتشرة في أوكرانيا يتعرض بانتظام لانتقادات أو إهانات من رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين.

يتهم بريغوجين كلا من غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو بالمسؤولية عن مقتل وإصابة "عشرات آلاف" المقاتلين الروس في أوكرانيا بسبب حرمانهم من الذخيرة خصوصا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجيش الأوكراني شن هذا الهجوم بستّ كتائب ميكانيكية وكتيبتَي دبابات.

ولم تأت السلطات الأوكرانية على ذكر هذه الوقائع. وتقول كييف منذ أشهر إنها تستعد لهجوم مضاد كبير ضد القوات الروسية.

في فيديو نشر الأحد، بدا أن الجيش الأوكراني يدعو الجنود إلى التزام الصمت وقال إنه لن يكون هناك إعلان عن بدء هذا الهجوم الذي طال انتظاره.