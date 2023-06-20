مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بجروح عند محطة تزويد بالوقود في الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

أكد مصدر طبي إسرائيلي الثلاثاء مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين في هجوم بإطلاق النار قرب مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي الهجوم غداة مقتل ستة فلسطينيين في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أربعة مستوطنين قتلوا وأصيب أربعة بجروح، في هجوم بإطلاق نار عند محطة تزويد بالوقود قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله.

وقالت القوات الإسرائيلية إن منفذا العملية أطلقا النار على حارس المستوطنة، واستمرا في إطلاق النار على السائقين وباتجاه المطعم، وأضاف أن أحد منفذي العملية هو من سكان قرية حوارة.

وقال القوات الإسرائيلية إن الهجوم شنّه مهاجمان "تم تحييدهما" في نهاية المطاف. وانتشرت صورا على وسائل التواصل الاجتماعي، يزعم أنها لمكان وقوع العملية، ويظهر فيها شاب ملقى على الأرض وبجانبه بندقية من طراز "إم 16".

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية في بيان: "تأكدت وفاة أربعة أشخاص وهناك أربعة جرحى آخرين، أحدهم مصاب بجروح خطيرة"، في هجوم بإطلاق النار قرب مستوطنة عيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت القوات الإسرائيلية المستوطنين بالاحتماء داخل المنازل. وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من موقع الحادث، إن الوقت حان لتنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية، والعودة الى الاغتيالات الموجهة من الجو، وهدم المباني وإقامة الحواجز وترحيل المهاجمين الفلسطينيين، وتمرير قانون إعدام المتهمين بتنفيذ الهجمات.

ونشر مستخدمون للانترنت على تويتر شريطا يصور قيام مروحية إسرائيلية باستطلاع مكان الحادث.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه فور وقوع العملية، فهو يتلقى تقارير ميدانية حول العملية التي وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية "بالصعبة".

ويأتي الهجوم غداة مقتل ستة فلسطينيين في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وقتل مساء الإثنين أيضا شاب فلسطيني في بلدة حوسان قرب بيت لحم في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

من جهتها، رحبت حركة حماس الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة بالهجوم. وقالت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم "لم يتأخر الرد على جرائم الاحتلال ... هذه الثورة المتواصلة والانتفاضة العظيمة ستتواصل ولن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا".

أما حركة الجهاد الإسلامي فقالت في بيان: "إن العملية الفدائية البطولية هي في سياق ممارسة الحق المشروع والرد على الاحتلال، وتدل على حيوية المقاومة وقدرتها على العمل في كل الظروف".