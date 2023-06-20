شاهد: قوات الأمن المكسيكية تحطم 14 مدرعة من صناعة محلية تستخدمها عصابة مخدرات

بقلم: يورونيوز

عرضت قوى الأمن المكسيكية الأحد الماضي شريط فيديو يصوّر عملية إتلاف 14 مدرعة تستخدمها عصابات تهريب وبيع المخدرات في ولاية تاموليياس شرق البلاد.

عرضت قوى الأمن المكسيكية الأحد الماضي شريط فيديو يصوّر عملية إتلاف 14 مدرعة "من صناعة محلية" تستخدمها عصابات تهريب وبيع المخدرات في ولاية تاموليياس شرق البلاد.

وتظهر في الفيديو عربات أضيفت لها الدروع يدوياً (عادة ما تكون شاحنات تجارية أو عربات رباعية الدفع) وكانت مجموعات تهريب المخدرات تستخدمها في تجارتها.

وبعض العربات أضيفت إليها أيضاً منافد لإطلاق النار أو أبراج صغيرة للرشاشات، بينما طليت إحداها باللون الأخضر للتمويه والتشبه بعربات الجيش المكسيكي.

وولاية تاموليياس التي تقع على حدود تكساس الأمريكية، هي موطن لاثنين على الأقل من عصابات المخدرات المتحاربة في الشمال الشرقي وكارتلات الخليج. ولم تذكر السلطات اسم العصابة التي كانت تملك السيارات أو متى تم الاستيلاء عليها.