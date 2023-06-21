زيلينسكي: "تقدم الهجوم المضاد كان أبطأ مما كنت أرغب فيه"

في آخر مستجدات أرض المعركة، أطلق الجيش الأوكراني قاذفات صواريخ غراد متعددة باتجاه مواقع روسية على خط المواجهة بالقرب من باخموت. ويعتبر التقدم الذي أحرزته أوكرانيا غير واضح حتى الآن.
تحاول القوات الأوكرانية استعادة الأراضي التي احتلها الروس منذ بدء غزو البلاد في شباط/فبراير 2022. لكن في مقابلة أجرتها معه شبكة "بي بي سي" أقر زيلينسكي بأن تقدم هذا الهجوم كان "أبطأ مما كان يرغب فيه. يعتقد البعض أنه فيلم هوليوودي ويتوقعون النتائج الآن. إنه ليس كذلك".
ورد زيلينسكي اليهودي بانفعال على تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار فيها إلى أن أوكرانيا في قبضة "نازيين جدد" يضطهدون الناطقين بالروسية، ووصف فيها نظيره الأوكراني بأنه "عار على اليهود".
وفي ما يلي آخر التطورات:
الجيش الأوكراني يطلق صواريخ "غراد" على مواقع روسية قرب باخموتeuronewsتعتبر الحرب في مدينة باخموت الشرقية، التي استولت عليها القوات الروسية في مايو / أيار، المعركة الأطول والأكثر دموية حتى الآن.
نزع الألغام
أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن نزع الألغام في أوكرانيا سيحتاج إلى عملية أشبه بإزالة المتفجرات في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وستتطلب المهمة مبلغا يصل إلى 300 مليون دولار سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة وهو أمر سيشكّل الضغط الأكبر على اقتصاد أوكرانيا، بحسب ما أفاد بول هيسلوب المسؤول عن الأعمال المتعلقة بالألغام لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال في مؤتمر صحافي في جنيف "ما نواجهه في أوكرانيا مطابق لما واجهناه في أوروبا في نهاية الحرب العالمية الثانية"، موضحا أن أوروبا حلّت مشكلة المتفجرات في غضون 15 عاما من نهاية الحرب.
وقال هيلسوب "ما يمكننا القيام به خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة هو التعامل مع 75 إلى 80 في المئة من المشكلة التي تتسبب بصعوبات اقتصادية". وأفاد هيلسوب أن "ما نحتاجه حقا من المجتمع الدولي.. سيكون التزاما بمبلغ قدره ما بين 200 و300 مليون دولار سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة".
وتابع أنه إذا كان الأمر كذلك "فسنشهد استعادة أوكرانيا موقعها كقوة زراعية وهو أمر سيؤثر على العالم (إذ أنه) سيخفض أسعار المواد الغذائية بالنسبة للجميع". وتم تقديم مبلغ قدره حوالى 35 مليون دولار حتى الآن هذه السنة.
رئيس فاغنر يتّهم موسكو ب"بتضليل الروس"
اتّهم رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة يفغيني بريغوجين كبار المسؤولين في موسكو بخداع الروس بشأن سير الهجوم الأوكراني المضاد وأشار إلى تقدّم كييف ميدانيا.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أطلق الجيش الأوكراني هجوما مضادا في شرق وجنوب الدولة المدعومة من الغرب في مسعى لاستعادة مناطق سيطرت عليها القوات الروسية العام الماضي. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا بأن الهجوم الأوكراني يفشل.
لكن بريغوجين الذي قادت قواته على مدى شهور هجوما لاستعادة بلدات في شرق أوكرانيا تشمل باخموت، اتّهم وزارة الدفاع بالكذب وخسارة أراض لصالح القوات الأوكرانية. وقال في تسجيل صوتي نشره ناطقون باسمه "إنهم يضللون الشعب الروسي".
ولفت إلى خسارة عدة قرى بينها بياتيخاتكي، مشيرا إلى نقص في السلاح والذخيرة. وأكد "تم تسليم العدو أجزاء كبيرة" من الأراضي، مضيفا بأن القوات الأوكرانية حاولت بالفعل عبور نهر دنيبرو الذي يشكّل حدودا طبيعيا على خط المواجهة، وتابع "يتم إخفاء كل ذلك عن الجميع"، وأفاد "ستستيقظ روسيا يوما ما لتكتشف بأنه تم أيضا تسليم القرم إلى أوكرانيا".
أعلنت كييف بدورها تحقيق مكاسب متواضعة. والاربعاء، شدد بوتين مجددا على أن الجنود الأوكرانيين تكبدوا "خسائر كبيرة" وقال هناك "جمود معيّن" على الجبهة.
كييف واتفاق تصدير الحبوب
قال مسؤول حكومي اوكراني كبير الاربعاء إن كييف "غير متفائلة" بإمكانية تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر الأسود. وقال الوزير الاوكراني أولكسندر كوبراكوف الذي يتابع الملف للصحافيين "لسنا متفائلين في هذا الوقت".
واضاف "منذ مطلع ايار/مايو انخفضت كفاءة الممر"، مشيرا إلى أن اوكرانيا قامت مؤخرا بتصدير المزيد من المنتجات الزراعية عبر طرق اخرى مقارنة بالممرات بموجب هذه الاتفاقية.
أبرمت الاتفاقية في تموز/يوليو 2022 بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، وتم تجديدها في أيار/مايو لمدة شهرين بعد مفاوضات مكثفة، وطالبت موسكو بالامتثال لاتفاقية موازية تخص صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة.
وتمّ تمديد العمل بهذه الاتفاقية عدّة مرّات، وقد ساعدت في التخفيف من حدّة أزمة الغذاء العالمية التي سبّبتها الحرب. وتمّ تمديدها آخر مرّة في أيار/مايو لمدّة شهرين بعد مفاوضات مكثّفة، في الوقت الذي تطالب فيه موسكو باحترام اتفاقية ثانية تمّ توقيعها في الفترة ذاتها مع الأمم المتحدة لتسهيل صادراتها الغذائية والأسمدة.
وأكد كوبراكوف "نبذل قصارى جهدنا للابقاء على هذه المبادرة" مشيرا إلى أنها "شديدة الأهمية" للأمن الغذائي العالمي. وتابع "نفهم أهميتها لإفريقيا" موضحا أن بلاده تعمل "لتوسيع طرق تصدير بديلة".
الحلفاء وتكاليف إعادة إعمار أوكرانيا
تعهّد حلفاء كييف الغربيون الأربعاء زيادة المساعدات المالية للاقتصاد الأوكراني، الذي دمرته حرب مستمرة منذ أكثر من عام، لكنهم حذروا روسيا من أنها ستضطر في النهاية إلى دفع تكاليف إعادة الإعمار.
في حين تقر كييف بأن هجومها المضاد الذي يواجه مقاومة قوية من الجيش الروسي، لا يسير بالزخم الذي كانت تأمله، يشارك قادة وممثلو أكثر من 60 بلدا الأربعاء والخميس في هذا المؤتمر المخصص لإعادة إعمار أوكرانيا.
ويرمي المؤتمر إلى حشد دول وشركات ومؤسسات مالية كبرى لإعادة بناء البنى التحتية وإزالة الألغام وإعادة إطلاق الاقتصاد وتمويل الخدمات العامة. ستكلّف إعادة بناء الاقتصاد 411 مليار دولار وفقا لدراسة حديثة أجراها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية.
وهذا المبلغ مرشّح للارتفاع خصوصا مع تدمير سد كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في مطلع حزيران/يونيو، في منطقة خاضعة لسيطرة روسيا، وهو ما أدى إلى فيضانات كبرى.
فيديو : شاهد: مياه الفيضانات تُغرق مساحات واسعة في خيرسون وبدء تطهير البنية التحتية المتضررةeuronewsفيديو : انطلقت عمليات تطهير مرافق البنية التحتية المتضررة من الفيضانات في منطقة خيرسون
وتقدّر كييف كلفة الأضرار البيئية بـ1,5 مليار دولار، من دون احتساب "الخسائر اللاحقة بالقطاع الزراعي والبنى التحتية والمساكن وتكلفة إعادة بناء المحطة الكهرومائية"، وفق رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال.
والأربعاء وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا. وأشار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى سعي للتنسيق مع الحلفاء بشأن استخدام أصول روسية مجمّدة.
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