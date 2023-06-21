زيلينسكي: "تقدم الهجوم المضاد كان أبطأ مما كنت أرغب فيه"

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نزع الألغام



أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن نزع الألغام في أوكرانيا سيحتاج إلى عملية أشبه بإزالة المتفجرات في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وستتطلب المهمة مبلغا يصل إلى 300 مليون دولار سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة وهو أمر سيشكّل الضغط الأكبر على اقتصاد أوكرانيا، بحسب ما أفاد بول هيسلوب المسؤول عن الأعمال المتعلقة بالألغام لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال في مؤتمر صحافي في جنيف "ما نواجهه في أوكرانيا مطابق لما واجهناه في أوروبا في نهاية الحرب العالمية الثانية"، موضحا أن أوروبا حلّت مشكلة المتفجرات في غضون 15 عاما من نهاية الحرب.

وقال هيلسوب "ما يمكننا القيام به خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة هو التعامل مع 75 إلى 80 في المئة من المشكلة التي تتسبب بصعوبات اقتصادية". وأفاد هيلسوب أن "ما نحتاجه حقا من المجتمع الدولي.. سيكون التزاما بمبلغ قدره ما بين 200 و300 مليون دولار سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة".

وتابع أنه إذا كان الأمر كذلك "فسنشهد استعادة أوكرانيا موقعها كقوة زراعية وهو أمر سيؤثر على العالم (إذ أنه) سيخفض أسعار المواد الغذائية بالنسبة للجميع". وتم تقديم مبلغ قدره حوالى 35 مليون دولار حتى الآن هذه السنة.



