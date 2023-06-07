حجم التجارة بين روسيا والصين يسجل مستوى قياسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا

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الصين - ثاني اقتصاد عالمي - Copyright أ ف ب

بقلم: يورونيوز

بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في أيار/مايو أعلى مستوى له، منذ بدء غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، حسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية الأربعاء.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين الجارين 20,5 مليار دولار (19,5 مليار يورو). وبلغت قيمة الواردات الصينية من روسيا 11,3 مليار دولار حسب المصدر نفسه. جاء هذا في الوقت الذي أفادت فيه وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء أن صادرات الصين قد تراجعت في آيار/مايو للمرة الأولى منذ شباط/ فبراير، لتكسر خط النمو الذي استمر شهرين مع تلاشي انتعاش ما بعد كوفيد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. روسيا والصين "حلف يحرك الجبال".. والاتحاد الأوروبي يقدم 220 ألف قذيفة مدفعية لكييف

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واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا والصين بشأن الأسلحة النووية دون "شروط مسبقة" فقد انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 7.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، بانخفاض حاد من زيادة قدرها 8.5% في نيسان/ أبريل، وفقاً للأرقام التي نشرتها وكالة أنباء شينخوا الرسمية. الجدير بالذكر أن الصين تهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% هذا العام، بعد أن سجلت نسبة نمو بنحو 3% في 2022.