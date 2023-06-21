شاهد: حاملة طائرات أمريكية تصل أستراليا لتشارك في مناورات مشتركة

بقلم: يورونيوز

وصلت حاملة طائرات (يو أس أس) إلى بريزبين في أستراليا للمشاركة في مناورات مع قوات الدفاع الأسترالية.

وقال ماثيو دانر، كولونيل في البحرية الأمريكية في مؤتمر صحفي: "لقد عملنا بجد خلال الأشهر الماضية تحضيرا لهذه المهمة مع شركائنا الإقليميين."

يبلغ طول حاملة الطائرات 257 متراً ويمكنها تحميل مقاتلات هجومية مشتركة من طراز F-35.

وأضاف شوكي سنايدر، قائد يو إس إس:"من المهم الآن وأكثر من أي وقت سابق الحفاظ على العلاقة الوثيقة مع حليف قديم...نحن بحاجة للوقوق معا."

وتعتبر هذه المناورة من أكبر النشاطات التدريبية بين قوات الدفاع الأسترالية والولايات المتحدة الأمريكية.