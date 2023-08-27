مقتل ثلاثة من عناصر المارينز الأمريكيين وإصابة 20 آخرين في تحطم طائرة عسكرية في أستراليا

بقلم: يورونيوز

تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي خلال مهمة تدريبية في شمال أستراليا، وفق ما أفادت مصادر رسمية ووسائل إعلام محلية الأحد.

قتل ثلاثة عناصر من مشاة البحرية "المارينز" في حادث تحطم طائرة عسكرية أميركية على جزيرة أسترالية قبالة سواحل البرّ الرئيسي في شمال البلاد، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي الأحد.

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وقال المسؤول في مشاة البحرية في بيان إن الطائرة كان على متنها "ما مجموعه 23 عنصرا. تأكّد مقتل ثلاثة منهم بينما تمّ نقل خمسة آخرين الى مستشفى رويال داروين (بشمال أستراليا) في حال خطرة".

وقال مفوض الشرطة مايكل مورفي إن خمسة من العناصر تمّ نقلهم من مكان الحادث الى مستشفى على البرّ الرئيسي في شمال البلاد، أحدهم في حال حرجة.

وأشارت خدمات الإسعاف الى "تحطم طائرة" في جزيرة ملفيل على مسافة 60 كلم شمال البرّ الأسترالي صباح الأحد.

مروحية عسكرية تابعة للمارينز الأميركي Darren England/AAP IMAGE

وذكرت شبكة "سكاي نيوز أستراليا" أن طائرة هليكوبتر من طراز "في-22 أوسبري" تحطمت قبالة ساحل داروين وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأمريكية.

من جهتها أوضحت شبكة "ايه بي سي" العامة أنه تمّ إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة من طراز "أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد.

وهذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأمربكي والأسترالي.