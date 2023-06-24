روسيا تعثر على صناديق ملئية بالأموال في مقر "فاغنر" في سان بطرسبرغ.. وقائد المجموعة يرد

بقلم: يورونيوز

جهاز الأمن الاتحادي الروسي يعثر على شاحنات مليئة بصناديق أموال، تقدر بمليارات الروبلات، بجانب مقر مجموعة فاغنر ورئيس المجموعة يرد: رواتب ونفقات المقاتلين

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أنه عثر على سيارات مليئة بصناديق أموال بالقرب من مكاتب مجموعة فاغنر أثناء عمليات البحث. وقالت إن الصناديق تحتوي على "مليارات الروبلات".

وذكرت تقارير إعلامية روسية غير مؤكدة أن الصناديق المصنوعة من الورق المقوى تحتوي على أربعة مليارات روبل (47 مليون دولار).

وقال مؤسس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، إن الأموال التي تم العثور عليها في سان بطرسبرغ مخصصة لتغطية رواتب وتعويضات ونفقات أخرى لمقاتليه، إذ تعتمد مجموعة فاعنر بشكل كامل على النقد.

وتتمثل نقطة جذبها الرئيسية للمجندين المحتملين في ارتفاع الأجور ووعدها بالمغامرة. وجاء معظم الرجال الذين انضموا إلى فاغنر قبل الحرب في أوكرانيا من مدن صغيرة، حيث احتمالات العثور على عمل بأجر جيد محدودة.

ومن شأن العمل لحساب فاغنر أن يوفر راتباً قد يزيد عن ألفي دولار إذا كان الأمر يتعلق بالانتشار في مناطق القتال. وكان بريغوجين، قد قام بجولة تجنيد في السجون الروسية في الصيف الماضي، حيث تعهد بسجل جنائي نظيف للمدانين الذين انضموا إلى منظمته وشاركوا في حرب روسيا في أوكرانيا.

يأتي هذا في خضم تطورات غير المسبوقة في روسيا، ووسط خلاف محتدم بين قائد فاغنر ووزارة الدفاع حول إدارة المعارك في أوكرانيا، وقد دعا بريغوجين اللحشد لمواجهة القادة العسكريين الروس، بعدما اتهم وزير الدفاع بإعطاء أمر بقصف قواته في أحد معسكراتها بأوكرانيا، وهو ما اعتبرته روسيا خيانة و"طعنة في الظهر".