أعلن الكرملين السبت أنّ رئيس مجموعة فاغنر العسكرية سيغادر إلى بيلاروسيا والدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه سيتمّ إسقاطها، كما أن مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في "التمرد المسلح" لن تتم مقاضاتهم، وسيسمح لهم بالانضمام رسميا إلى الجيش الروسي.
أكد الكرملين أن التمرّد الفاشل الذي نفّذته مجموعة فاغنر لن يؤثّر على الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف إنّه "من غير الوارد" أن يؤثّر تمرّد فاغنر الفاشل على الحملة الروسية ضدّ كييف، مضيفاً أنّ "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. لقد نجح عسكريّونا في صدّ هجوم أوكرانيا المضادّ".
كما أعلن أنّ رئيس مجموعة فاغنر العسكرية سيغادر إلى بيلاروسيا والدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه سيتمّ إسقاطها، وقال إن مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في "التمرّد المسلّح" لن تتمّ مقاضاتهم.
وأردف بيسكوف: "تم التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة فاغنر إلى قواعدها"، مضيفا أن المقاتلين الذين لم يشاركوا في التمرد سيسمح لهم بالانضمام رسميا إلى الجيش الروسي، مضيفاً: "لطالما احترمنا أعمالهم البطولية على الجبهة".
وأوقف بريغوجين تقدم قواته نحو موسكو السبت، ما أبعد روسيا عن أخطر أزمة أمنية منذ عقود.
وكان الخلاف قد انفجر بين قائد فاغنر يفغيني بريغوجين وكبار ضباط الجيش الروسي السبت، مع استيلاء مقاتلي المجموعة العسكرية الخاصة على مقر رئيسي للجيش في جنوب روسيا ثم توجههم شمالاً نحو العاصمة.
وأكد المتحدث باسم الكرملين أنه "من غير الوارد" أن يؤثر تمرد فاغنر المجهض على خطط روسيا في أوكرانيا. وأضاف أن موسكو ممتنة للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو لتوسطه في الأزمة.
وكانت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية قد أعلنت على تلغرام إنّ "يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو بوقف تحرّكات مسلّحي مجموعة فاغنر واتّخاذ تدابير لتهدئة التوتّرات". وأضافت القناة أنّ الوساطة جرت بالاتّفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستمرّت طوال اليوم.
وكان قائد مجموعد فاغنر، قد قال في تسجيل صوتي بثّه مكتبه: "نحن سعداء للغاية لأنّنا تمكنّا حتى الآن من تجنّب إراقة الدماء. لقد انطلقنا في 23 حزيران/يونيو في مسيرة من أجل العدالة. وفي يوم واحد وصلنا إلى بُعد 200 كيلومتر من موسكو. وأضاف أنّه "طوال هذا الوقت، لم نسفك قطرة واحدة من دماء مقاتلينا".
وتابع: "الآن هو الوقت الذي يمكن فيه إراقة الدماء. لذلك، وإدراكاً منّا للمسؤولية الكاملة عن حقيقة أنّ دماء روسية ستراق على أحد الجانبين، فنحن ندير وجهة أرتالنا ونعود إلى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة".
ومن جهته أعلن إيغور أرتامونوف حاكم ليبيتسك، بدء إلغاء الإجراءات الأمنية في منطقته بعد وقف فاغنر تقدمها. وقال عبر تطبيق تلغرام: "بدأ رفع القيود المفروضة اليوم. في الأمد القريب، سنسمح بعودة الحركة في طرق المنطقة".
وكان مقاتلو فاغنر قد دخلوا المنطقة في وقت سابق، ودعا أرتامونوف السكان إلى البقاء في منازلهم.
أما الرئاسة الأوكرانية، فقد اعتبرت أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أذلّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمرده المجهض. وقال مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك عبر تويتر: "بريغوجين أذلّ بوتين/الدولة وأظهر أنه لم يعد هناك احتكار للعنف".
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زيلينسكي: "حان الوقت" لتزويد أوكرانيا "كل الأسلحة اللازمة"
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنّ قواته تحمي أوروبا من القوات الروسية، داعياً إلى تزويد جيشه "كلّ الأسلحة اللازمة" بما في ذلك مقاتلات إف-16.
وقال زيلينسكي في خطابه اليومي إنّ "أمن الجناح الشرقي لأوروبا يعتمد فقط على دفاعنا"، مضيفاً ""حان الوقت الآن لتقديم كلّ الأسلحة اللازمة للدفاع".
وحضّ الرئيس الأوكراني الغرب على منح بلاده طائرات مقاتلة وأنظمة تكتية صاروخية من نوع "أتاكمز" التي يبلغ مداها 300 كلم.
بريغوجين يقول إنّ قواته "تعود" إلى معسكراتها حقناً للدماء
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أنّ رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة يفغيني بريغوجين الذي تمرّد على القيادة العسكرية الروسية أبلغه السبت موافقته على "وقف تحرّكات" مقاتليه في روسيا وتجنّب أيّ تصعيد إضافي للوضع.
وقالت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية على تلغرام إنّ "يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو بوقف تحرّكات مسلّحي مجموعة فاغنر واتّخاذ تدابير لتهدئة التوتّرات".
وأضافت القناة أنّ الوساطة جرت بالاتّفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستمرّت طوال اليوم.
وتابعت "ما هو مطروح الآن مقبول تماماً... لحلّ الوضع، مع ضمانات أمنية لمقاتلي فاغنر".
مجموعة فاغنر تزحف إلى العاصمة الروسية موسكو بنحو 5 آلاف مقاتل
قال مصدر مقرب من قيادة الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك الأوكرانية يوم السبت إن قافلة من مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة المتمردة تقترب من ضواحي موسكو تضم نحو خمسة آلاف رجل بقيادة القائد الكبير في المجموعة دميتري أوتكين.
وأضاف المصدر، الذي أثبت أنه محل ثقة في السابق، أن رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين لديه أقل من 25 ألف رجل تحت تصرفه، وأن حوالي خمسة آلاف منهم في روستوف بجنوب البلاد، وهي المدينة التي قال بريغوجين إنه سيطر عليها والتي تمثل أهمية كبيرة لإمدادات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال المصدر إن خطة فاجنر بالنسبة لموسكو هي اتخاذ مقاتليها مواقع في منطقة مكتظة بالسكان.
بايدن بحث هاتفياً مع قادة دول غربية الأزمة الروسية
أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن بحث هاتفياً السبت مع قادة كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في تطوّرات الأزمة في روسيا حيث تشنّ مجموعة فاغنر منذ مساء الجمعة تمرّداً مسلّحاً.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن والقادة الأوروبيين ناقشوا "الوضع في روسيا" و"أكّدوا دعمهم الراسخ لأوكرانيا".
فرنسا تنصح رعاياها بتجنّب التنقّل داخل روسيا
نصحت فرنسا السبت رعاياها الموجودين في روسيا بتجنّب التنقّل داخل هذا البلد حيث تشنّ مجموعة فاغنر المسلّحة تمرّداً منذ مساء الجمعة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في تحذير على موقعها الإلكتروني إنّه "نظراً للوضعين العسكري والأمني الشديدي التقلّب، فضلاً عن القرار الذي اتّخذ بفرض نظام مكافحة الإرهاب في موسكو ومناطق معيّنة من روسيا، فإنّ أيّ تنقّل في هذا البلد هو أمر لا يُنصح به رسمياً".
ميدفيديف: روسيا لن تدع التمرد يتحول إلى انقلاب
نقلت وكالة تاس للأنباء يوم السبت عن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف قوله إن موسكو لن تسمح بتحول التمرد الذي يقوده رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجن إلى انقلاب أو أزمة عالمية.
وردا على أسئلة من الصحفيين، قال ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن العالم بأسره سيكون على شفا كارثة إذا سقطت الأسلحة النووية الروسية في أيدي "قطاع طرق".
رئيس الأركان الأوكراني لنظيره الأميركي: الهجوم المضادّ "يسير وفق المخطط"
أعلن رئيس الأركان الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني أنّه تحدّث السبت مع نظيره الأميركي الجنرال مارك ميلي وأبلغه بأنّ الهجوم المضادّ الذي تشنّه قواته ضدّ القوات الروسية "يسير وفق المخطّط".
وقال زالوجني في بيان "لقد بحثنا بالتفصيل الوضع على طول خط الجبهة. لقد أطلعته على الهجوم وعلى الأنشطة الهجومية لوحداتنا".
وأضاف "لقد أبلغته بأنّ العملية تسير وفق المخطط. كذلك أخبرته عن احتياجات القوات المسلّحة الأوكرانية لأنواع معيّنة من الأسلحة ولمعدّات لإزالة الألغام".
عمدة موسكو: الوضع "صعب" في العاصمة والإثنين يوم عطلة
رأى عمدة موسكو سيرغي سوبيانين السبت أنّ الوضع "صعب" في العاصمة الروسية التي تسير باتجاهها قوات مجموعة فاغنر المسلّحة المتمرّدة، معلناً الإثنين يوم عطلة للحدّ من التنقّلات.
وأقرّ سوبيانين بصراحة بأنّ "الوضع صعب... وبغية التخفيف من المخاطر (...) قرّرت إعلان الإثنين يوم عطلة" باستثناء بعض النشاطات والخدمات البلدية. ودعا سكّان العاصمة إلى "الحدّ قدر الإمكان" من تنقّلاتهم في المدينة، لافتاً إلى أنّ حركة السير "قد تُمنع" على بعض الطرقات وفي بعض الأحياء.
البحرين تؤكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في روسيا
قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان يوم السبت إن المملكة تتابع تطورات الأوضاع في روسيا الاتحادية وتؤكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار هناك "بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، وتطبيق القوانين الشرعية المعتمدة في روسيا بما يحفظ الأمن والاستقرار للشعب الروسي الصديق".
مقاتلو فاغنر في منطقة ليبيتسك جنوب موسكو
أعلنت سلطات ليبيتسك السبت أنّ مقاتلين من مجموعة فاغنر دخلوا هذه المنطقة الواقعة على بُعد حوالى 400 كيلومتر جنوب موسكو، وهو ما يؤكّد تقدمّ هؤلاء المتمرّدين نحو العاصمة الروسية.
وقال حاكم المنطقة إيغور أرتامونوف على تطبيق تلغرام إنّ عناصر من مجموعة فاغنر "يتنقلون في أراضي منطقة ليبيتسك".
وأضاف أنّ "وكالات تطبيق القانون والسلطات ... تتّخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكّان. الوضع تحت السيطرة".
وكانت سلطات منطقة ليبيتسك دعت في وقت سابق السبت السكّان إلى لزوم المنازل.
ومنذ إعلان تمرّد مجموعة فاغنر مساء الجمعة رُصدت قواتها في ثلاث مناطق روسية هي روستوف وفورونيج وليبيتسك.
وقال المدوّن العسكري الروسي الشهير "ريبار" إنّ مقاتلي فاغنر في منطقة ليبيتسك "تجاوزوا مدينة يليتس" الواقعة على بُعد 340 كيلومتراً من موسكو وينوون على ما يبدو عبور الجسر فوق نهر أوكا ومواصلة توجّههم عبر الطريق السريع الذي يربط جنوب البلاد بالعاصمة.
وتقع الحواجز الرئيسية التي نصبتها القوات الأمنية الروسية إثر بدء التمرّد في محيط هذا الجسر على ما أكدت قناة "ريبار"، وهو مدوّن مقرب من الأوساط العسكرية الروسية، عبر تلغرام.