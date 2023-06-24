بقلم: يورونيوز

أعلن الكرملين السبت أنّ رئيس مجموعة فاغنر العسكرية سيغادر إلى بيلاروسيا والدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه سيتمّ إسقاطها، كما أن مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في "التمرد المسلح" لن تتم مقاضاتهم، وسيسمح لهم بالانضمام رسميا إلى الجيش الروسي.

أكد الكرملين أن التمرّد الفاشل الذي نفّذته مجموعة فاغنر لن يؤثّر على الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف إنّه "من غير الوارد" أن يؤثّر تمرّد فاغنر الفاشل على الحملة الروسية ضدّ كييف، مضيفاً أنّ "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. لقد نجح عسكريّونا في صدّ هجوم أوكرانيا المضادّ".

كما أعلن أنّ رئيس مجموعة فاغنر العسكرية سيغادر إلى بيلاروسيا والدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه سيتمّ إسقاطها، وقال إن مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في "التمرّد المسلّح" لن تتمّ مقاضاتهم.

وأردف بيسكوف: "تم التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة فاغنر إلى قواعدها"، مضيفا أن المقاتلين الذين لم يشاركوا في التمرد سيسمح لهم بالانضمام رسميا إلى الجيش الروسي، مضيفاً: "لطالما احترمنا أعمالهم البطولية على الجبهة".

وأوقف بريغوجين تقدم قواته نحو موسكو السبت، ما أبعد روسيا عن أخطر أزمة أمنية منذ عقود.

وكان الخلاف قد انفجر بين قائد فاغنر يفغيني بريغوجين وكبار ضباط الجيش الروسي السبت، مع استيلاء مقاتلي المجموعة العسكرية الخاصة على مقر رئيسي للجيش في جنوب روسيا ثم توجههم شمالاً نحو العاصمة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أنه "من غير الوارد" أن يؤثر تمرد فاغنر المجهض على خطط روسيا في أوكرانيا. وأضاف أن موسكو ممتنة للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو لتوسطه في الأزمة.

وكانت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية قد أعلنت على تلغرام إنّ "يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو بوقف تحرّكات مسلّحي مجموعة فاغنر واتّخاذ تدابير لتهدئة التوتّرات". وأضافت القناة أنّ الوساطة جرت بالاتّفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستمرّت طوال اليوم.

وكان قائد مجموعد فاغنر، قد قال في تسجيل صوتي بثّه مكتبه: "نحن سعداء للغاية لأنّنا تمكنّا حتى الآن من تجنّب إراقة الدماء. لقد انطلقنا في 23 حزيران/يونيو في مسيرة من أجل العدالة. وفي يوم واحد وصلنا إلى بُعد 200 كيلومتر من موسكو. وأضاف أنّه "طوال هذا الوقت، لم نسفك قطرة واحدة من دماء مقاتلينا".

وتابع: "الآن هو الوقت الذي يمكن فيه إراقة الدماء. لذلك، وإدراكاً منّا للمسؤولية الكاملة عن حقيقة أنّ دماء روسية ستراق على أحد الجانبين، فنحن ندير وجهة أرتالنا ونعود إلى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة".

ومن جهته أعلن إيغور أرتامونوف حاكم ليبيتسك، بدء إلغاء الإجراءات الأمنية في منطقته بعد وقف فاغنر تقدمها. وقال عبر تطبيق تلغرام: "بدأ رفع القيود المفروضة اليوم. في الأمد القريب، سنسمح بعودة الحركة في طرق المنطقة".

وكان مقاتلو فاغنر قد دخلوا المنطقة في وقت سابق، ودعا أرتامونوف السكان إلى البقاء في منازلهم.

أما الرئاسة الأوكرانية، فقد اعتبرت أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أذلّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمرده المجهض. وقال مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك عبر تويتر: "بريغوجين أذلّ بوتين/الدولة وأظهر أنه لم يعد هناك احتكار للعنف".

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