شاهد: القوات الأوكرانية تستهدف المراكز الروسية في دونيتسك

بقلم: يورونيوز

في منطقة دونيتسك الشرقية، أطلقت مجموعة من الجنود الأوكرانيين النار من مدفع ثقيل على مواقع روسية قريبة، قبل أن ترد هذه الأخيرة ما أجبر الأوكرانيين على الاحتماء في ملجأ تحت الأرض.

وقال الجندي الأوكراني رومان، وهو مدفعي يبلغ من العمر 23 عامًا: "لقد قمنا ببعض الأعمال الجيدة اليوم. نحن نجلس في الملجأ لأننا تعرضنا لنيران مدفعية العدو وهم يعملون بدقة شديدة أيضًا".

وأكدت موسكو السبت أنها صدت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هجمات عدة استهدفت مواقع في جنوب أوكرانيا وشرقها، في وقت تواجه موسكو تمردًا داخل روسيا.

وقالت وزارة الدفاع إنها صدت تسع هجمات أوكرانية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا وواحدة في زابوريجيا في الجنوب.

قصف روسي على كييف

في سياق آخر، قال مسؤولون إن ما لا يقل عن ثلاثة لقوا حتفهم في وقت مبكر من يوم السبت بعدما شنت روسيا أحدث هجماتها الجوية على أوكرانيا خلال الليل.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن الصواريخ استهدفت خمس مناطق على الأقل في أنحاء البلاد، وإن ثلاثة لقوا حتفهم وأُصيب ثمانية بعد أن أصيب مبنى شاهق في العاصمة كييف.

وكتب كليمينكو على تلغرام: "هذا هو أسلوب الإرهابيين. أسلوب روسيا".

وقال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية دمرت 41 صاروخ كروز من أصل 51 وطائرتين مسيرتين أطلقتها روسيا جميعًا في الهجوم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو في منشور منفصل إن الأضرار في المبنى الشاهق نجمت عن شظايا من صاروخ تم إسقاطه، وإن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 20 صاروخًا حول المدينة.

ومشط عمال الطوارئ صباح يوم السبت الأنقاض في موقع الهجوم، حيث أمكن رؤية فجوة ضخمة في أحد جوانب المبنى. وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تيليجرام إن مزيدًا من الأشخاص قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون في منطقة دنيبروبيتروفسك بجنوب شرق البلاد إن ثمانية أُصيبوا، بينهم طفلان، وإن عدة مبان تضررت في الهجمات هناك.