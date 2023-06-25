شاهد: سيجار كوبي فاخر وشمبانيا وهدايا أخرى.. المنتج الهوليوودي ميلشان يدلي بشهادته بمحاكمة نتيناهو

بقلم: يورونيوز

يتهم ممثلو الادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بتلقى هدايا بقيمة تقترب من 700 ألف شيكل أي ما يساوي 200 ألف دولار من ميلشان وباكر، إضافة إلى مساعدته المنتج الشهير في مصالحه التجارية وفي الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة.

أدلى المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان الأحد، بشهادته في إطار المحاكمة التي انطلقت قبل سنوات بشأن قضايا فساد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت شهادة ميلشان مباشرة من مدينة برايتون البريطانية حيث يقيم في الوقت الحالي إلى قاعة المحكمة المركزية في القدس، حيث تقام محاكمة نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يتوقع أن تستمر شهادة ميلشان لعدة أيام.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، يعتبر منتيج الأفلام الأمريكي الإسرائيلي (78 عاما) الشاهد الأساسي في ما يعرف باسم " الملف 1000" الذي يتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة جراء تلقيه هدايا فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بين الأعوام 2007 و2016 من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.

ويتهم ممثلو الادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بتلقى هدايا بقيمة تقترب من 700 ألف شيكل أي ما يساوي 200 ألف دولار من ميلشان وباكر، إضافة إلى مساعدته المنتج الشهير في مصالحه التجارية وفي الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة.

وكانت هداس كلاين، مساعدة ميلشان قد أوضحت في شهادة أدلت بها أمام المحكمة بالقدس في 6 يوليو/تموز 2022، كيف طلب رئيسها مساعدة نتنياهو للحصول على تأشيرة دخول طويلة الأمد للولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن نتنياهو وموظفيه ربطوا ميلشان بوزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري وتمكن في النهاية من الحصول على تأشيرة لمدة 10 سنوات.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ويزعم أن خصومه السياسيين يقفون وراء تلك القضايا ويصف محاكمته التي بدأت في أيار/مايو 2020 وهي الأولى في إسرائيل لرئيس وزراء في منصبه، بأنها محاكمة سياسية.

واعتبر رئيس حزب الليكود، أن تبادل الأصدقاء الهدايا هو "سلوك عادي".

وفي شهادته قال ميلشان بوجود رئيس الوزراء الذي حضر إلى المحكمة بالقدس "لا أستطيع إخباركم بعدد الأشياء التي فعلتها أنا وبيبي سرا من أجل البلد".

وفاز نتنياهو مع حلفائه من الأحزاب اليمينية المتشددة والمتطرفة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2022.