شاهد: كاميرا مثبتة على خوذة جندي أوكراني توثق معركة مستعرة قرب بخموت

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الكتيبة الثالثة في الجيش الأوكراني تنفذ هجوما ضد القوات الروسية
الكتيبة الثالثة في الجيش الأوكراني تنفذ هجوما ضد القوات الروسية Copyright 3rd Brigade of the Ukrainian army
بقلم:  يورونيوز

وأكد أندريه بيليتسكي قائد اللواء الثالث أنه تم القضاء على 30 مقاتلا روسيا و جرح عشرات آخرين إضافة إلى أسرعدد منهم وتدمير آلياتهم العسكرية.

نشر اللواء الثالث في الجيش الأوكراني مقطع فيديو يوم الأحد في الـ 25 من حزيران/ يونيو، قال إنه لعناصر من اللواء  وهم يشنون هجومًا عنيفا على الكتيبة الثالثة التابعة للواء بندقية آلية للحرس 57 في الاتحاد الروسي بالقرب من باخموت.

وذكر اللواء الثالث، أن العملية تم تصويرها بواسطة كاميرات GoPro من قبل أعضاء في الكتيبة يوم السبت 24 حزيران/ يونيو.

وبحسب أندريه بيليتسكي قائد اللواء الثالث، نفذت قوات بلاده "عمليات تطهير" في الضفة الغربية لقناة سيفرسكي دونيتس دونباس الواقعة جنوب باخموت.

وأكد بيليتسكي أنه تم القضاء على 30 مقاتلا روسيا  وجرح عشرات آخرين إضافة إلى أسر عدد منهم وتدمير آلياتهم العسكرية.

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