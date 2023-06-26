أعلن رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية يفغيني بريغوجين الاثنين في أول تسجيل صوتي له منذ انتهاء التمرد أن الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو الذي كان وسيطا السبت بين الكرملين والمجموعة، اقترح حلولا لافساح المجال امام فاغنر لمواصلة نشاطها.
سعت روسيا جاهدة الاثنين إثبات عودة الحياة إلى طبيعتها ان من ناحية الكرملين أو مجموعة فاغنر العسكرية التي تحدى قائدها يفغيني بريغوجين بالسلاح فلاديمير بوتين.
وظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاول مرة منذ انتهاءالتمرد مساء السبت في فيديو سجل مسبقا متحدثا أمام منتدى شبابي أطلق عليه اسم "مهندسو المستقبل" حيث أشاد بجهود الشركات لضمان "التشغيل المستقر" للقطاع الصناعي في البلاد "في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى".
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بريغوجين يخرج عن صمته بعد تمرّد مجموعة فاغنر برسالة صوتية مدتها 11 دقيقة
لفت رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين الاثنين إلى أن تمرّده كان يهدف إلى إنقاذ مجموعته المرتزقة وليس إلى الإطاحة بالنظام الروسي.
وقال بريغوجين في رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة لم يكشف فيها عن مكان تواجده وهي الأولى منذ دعوته إلى التمرد نهاية الأسبوع المنصرم "ذهبنا للاحتجاج وليس للإطاحة بالسلطة في البلد".
كما قال
بريغوجين إن تقدم مجموعته نحو موسكو قبل يومين كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، مؤكدًا أن رجاله قطعوا مسافة 780 كيلومترًا دون أن يواجهوا أي مقاومة تُذكر.
وقال بريغوجين "كشفت المسيرة مشاكل خطيرة في الأمن في هذا البلد".
كما أكد أن رجاله تلقوا تأييدا من سكان البلدات التي عبروها خلال تمردهم في روسيا.
وقال في أول تسجيل صوتي يبث له منذ انتهاء التمرد المسلح مساء السبت إن "المدنيين كانوا يستقبلوننا بأعلام روسية وشعارات فاغنر، كانوا سعداء حين وصلنا ومررنا الى جانبهم".
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رئيس بيلاروس عرض على فاغنر خيارات تمكنها من مواصلة نشاطها (بريغوجين)
أعلن رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية يفغيني بريغوجين الاثنين في أول تسجيل صوتي له منذ انتهاء التمرد ان الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو الذي كان وسيطا السبت بين الكرملين والمجموعة، اقترح حلولا لافساح المجال امام فاغنر لمواصلة نشاطها.
وقال بريغوجين إن "لوكاشنكو مد اليد وعرض إيجاد حلول من أجل مواصلة اعمال مجموعة فاغنر بطريقة شرعية" معتبرا ان الهدف الفعلي للتمرد المسلح كان إنقاذ فاغنر التي كانت مهددة بنظره بالتفكيك من قبل السلطات.
بريغوجين يخرج عن صمته بعد تمرّد مجموعة فاغنر برسالة صوتية مدتها 11 دقيقة
زيلينسكي يتجول في دونيتسك وظهور أول لبوتين منذ انتهاء تمرد فاغنر
ماذا سيحدث لعمليات فاغنر في الخارج وخاصة في إفريقيا؟euronewsتعتبر مجموعة "فاغنر" المسلّحة منذ سنوات، الذراع العسكرية لموسكو في الخارج، خصوصاً في سوريا وعدّة دول إفريقية. غير أنّ دورها الآن بات موضع تساؤل بسبب التمرّد الذي قاده رئيسها.
لافروف: "فاغنر" ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإثنين أن مجموعة فاغنر ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى على الرغم من تمرّد قائدها يفغيني بريغوجين الذي أنهي في نهاية الأسبوع.
وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه قناة "آر تي" الروسية إن عناصر فاغنر "يعملون هناك بصفة مدربين. بالطبع سيتواصل هذا العمل"، مشددا على أن الانتفاضة لن تؤثر على علاقات روسيا مع "شركائها وأصدقائها".
مقر فاغنر في سان بطرسبرغ يقول إن العمل جار كالمعتاد بعد التمرد
أعلن مقر قيادة "فاغنر" في روسيا الواقع في سان بطرسبرغ (شمال غرب) أن العمل جار "كالمعتاد"، بعد يومين على تمرّد قصير أطلقه قائد المجموعة يفغيني بريغوجين.
وأشارت "فاغنر" في بيان إلى أنه "على الرغم من الأحداث التي وقعت، المركز مستمر بالعمل 'كالمعتاد' بما يتوافق مع تشريعات روسيا الاتحادية"، في حين لم يتّضح بعد ما إذا كان سيتم تفكيك المجموعة أو دمجها في الجيش أم سيبقى وضعها على ما هو عليه.
الرئيس الإيراني يقدم "دعمه التام" لبوتين خلال محادثة هاتفية (الكرملين)
أعلن الكرملين في بيان الاثنين أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قدم "دعمه التام" لفلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي، بعد يومين من تمرد مجموعة فاغنر في روسيا.
وقال الكرملين إن "الرئيس الإيراني أعرب عن دعمه الكامل للقيادة الروسية في اطار أحداث 24 حزيران/يونيو". كما تلقى بوتين صباحا "دعم" أمير قطر بحسب بيان آخر صادر عن الرئاسة الروسية.