17:18

بريغوجين يخرج عن صمته بعد تمرّد مجموعة فاغنر برسالة صوتية مدتها 11 دقيقة



لفت رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين الاثنين إلى أن تمرّده كان يهدف إلى إنقاذ مجموعته المرتزقة وليس إلى الإطاحة بالنظام الروسي.

وقال بريغوجين في رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة لم يكشف فيها عن مكان تواجده وهي الأولى منذ دعوته إلى التمرد نهاية الأسبوع المنصرم "ذهبنا للاحتجاج وليس للإطاحة بالسلطة في البلد".

كما قال

بريغوجين إن تقدم مجموعته نحو موسكو قبل يومين كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، مؤكدًا أن رجاله قطعوا مسافة 780 كيلومترًا دون أن يواجهوا أي مقاومة تُذكر.

وقال بريغوجين "كشفت المسيرة مشاكل خطيرة في الأمن في هذا البلد".

كما أكد أن رجاله تلقوا تأييدا من سكان البلدات التي عبروها خلال تمردهم في روسيا.

وقال في أول تسجيل صوتي يبث له منذ انتهاء التمرد المسلح مساء السبت إن "المدنيين كانوا يستقبلوننا بأعلام روسية وشعارات فاغنر، كانوا سعداء حين وصلنا ومررنا الى جانبهم".

