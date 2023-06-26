شاهد: بمناسبة عيد الأضحى هدنة لأربعة أيام في ليبيا

بقلم: يورونيوز

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، عن هدنة لمدة أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتبارًا من الثلاثاء 27 يونيو/حزيران.

أصدر عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الإثنين قراراً بتحديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة في ليبيا.

وكانت اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) قد وقعت في 7 يونيو/حزيران، اتفاقيات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية عام 2023، خلال اجتماع في بوزنيقة، المنتجع السياحي جنوب المغرب.

وتنقسم ليبيا بين حكومة طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحكومة أسامة حماد التي تعمل في الشرق بدعم من البرلمان والقائد العسكري القوي خليفة حفتر.