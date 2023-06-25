نادي الهلال السعودي يعلن تعاقده رسميا مع كوليبالي

بقلم: يورونيوز

انضم كوليبالي (32 عامًا) إلى تشلسي في صيف العام 2022 قادما من نابولي الإيطالي مقابل 33 مليون جنيه استرليني بعقد لمدة أربع سنوات. لكنه عانى مع الفريق اللندني الذي اكتفى بالمركز الثاني عشر في الدوري الممتاز.

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم مساء الأحد تعاقده رسميا مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي قادمًا من صفوف تشلسي الإنجليزي.

ونشر الهلال فيديو تقديمي لكوليبالي يقول فيه: "أنا هنا مع من يصنع المجد حاضرا ومستقبلا".

ولم يعلن الهلال قيمة الصفقة أو مدة العقد إلا أن تقارير صحافية أشارت في وقت سابق إلى أن التعاقد سيكون لمدة 3 سنوات على أن يحصل تشلسي على 16 مليون يورو.

وكان مصدر قريب من النادي أكد لوكالة فرانس برس السبت، إن كوليبالي "وصل (الرياض)، أجرى الفحوصات الطبية، وقّع (مع الهلال) وسيتم تقديمه في حفل لاحق في مقرّ النادي".

ووصل كوليبالي إلى الرياض بعد 24 ساعة من الإعلان الرسمي عن تعاقد النادي مع لاعب وسط ولفرهامبتون الانكليزي ومنتخب البرتغال روبن نيفيش لثلاث سنوات أيضًا.

وانضم كوليبالي (32 عامًا) إلى تشلسي في صيف العام 2022 قادما من نابولي الإيطالي مقابل 33 مليون جنيه استرليني بعقد لمدة أربع سنوات. لكنه عانى مع الفريق اللندني الذي اكتفى بالمركز الثاني عشر في الدوري الممتاز.

وبدأ كوليبالي مسيرته الاحترافية في متز الفرنسي عام 2010 قبل أن ينتقل إلى غنك في 2012 ويحقق معه في العام التالي لقب كأس بلجيكا.

انتقل بعدها إلى نابولي عام 2014 وأمضى معه 8 مواسم وكان ركيزة أساسية في صفوف الفريق الجنوبي الذي حقق معه لقب الكأس السوبر الإيطالية في عامه الأول وكأس ايطاليا عام 2020.

وفرض كوليبالي نفسه كأحد أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي وتواجد في فريق الموسم 4 مرات واختير أفضل مدافع في الدوري لموسم 2018-2019.

أما على الصعيد الدولي، أحرز مع السنغال لقب كأس أمم إفريقيا 2022 على حساب مصر بركلات الترجيح بعد أن حل وصيفًا في 2019.

في مونديال قطر 2022، سجل هدف الفوز على الاكوادوار 2-1 وأهَّل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي الذي خرج منه على يد إنجلترا. كما خاض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا التي خرجت منها السنغال من الدور الاول.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري هذا الموسم.

واستحوذ في وقت سابق من الشهر صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد.