شاهد: ظهورسحابة قمعية ضخمة وتحذيرات من إعصار في إنديانابوليس

بقلم: يورونيوز

أظهر مقطع فيديو من جنوب إنديانابوليس الأحد سحابة قمعية ضخمة تقذف حطاماً يتطاير في الجو.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من إعصار لأجزاء من إنديانا وميشيغان وأوهايو يوم الأحد.

وذكرت محطة تلفزيون إنديانابوليس WRTV أن إعصاراً محتملاً قد ضرب مقاطعة جونسون، جنوب إنديانابوليس، الأحد، وألحق أضراراً بالعديد من المنازل.

وتم إجراء تقييم للأضرار في وقت لاحق، بعد أن ضرب إعصار مشتبه به في بلدة بارجسفيل.

وقال رئيس الإطفاء في البلدة إن الإعصار المشتبه به قطع طريقاً بطول ثلاثة أميال تقريباً، والحق أضراراً بنحو 75 منزلاً على الأقل.

تم إنشاء مأوى للطوارئ في مدرسة متوسطة محلية للأشخاص الذين لا مأوى لهم من العاصفة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن فريق المسح سيفحص الأضرار يوم الاثنين لتحديد ما إذا كان إعصار قد ضرب المنطقة بالفعل.

وقال شهود عيان إنهم اختبأوا بينما اجتاحت الرياح العاتية منازلهم.