مداهمات في التشيك وتفكيك شبكة تهريب دولية تدير الهجرة غير الشرعية

بقلم: يورونيوز

شنت السلطات التشيكية حملة مداهمات وتفتيش ضد مهربي بشر مشتبه بهم وقالت إنها فككت عصابة دولية تدير الهجرة غير الشرعية وتضم 14 شخصاً.

أعلنت الشرطة التشيكية الثلاثاء، أنها فككت شبكة كبيرة للهجرة غير الشرعية، كانت تنظم عمليات عبور من تركيا إلى أوروبا الغربية، وأكّدت أنها اعتقلت 14 مهرّباً مشتبهاً بهم، بينهم 13 أجنبياً ومواطن تشيكي واحد، في مداهمات وعمليات تفتيش طالت جميع أنحاء البلاد، خلال الأيام الأخيرة.

وتزعم السلطات أن المشتبه بهم نظموا عمليات تهريب لا يقل عن 1000 مهاجر غير شرعي منذ عام 2021، وكسبوا ما لا يقل عن مليون يورو (1.1 مليون دولار). وإذا ثبتت إدانتهم، يواجه المهربون ما يصل إلى 16 عاماً من السجن.

وقال مسؤولون إن المهاجرين يستخدمون التشيك كبلد عبور في طريقهم إلى الغرب ولا يتقدمون في الغالب بطلبات للحصول على اللجوء في البلاد.

وفي فبراير، بدأت النمسا عمليات تفتيش على الحدود مع سلوفاكيا، شملت 27 نقطة دخول عبر الطرق والسكك الحديدية وزادت عدد الدوريات خارج المعابر الحدودية، وقالت الحكومة إن الغالبية العظمى من المهاجرين سوريون، ويأتي معظمهم عبر تركيا، ويواصلون السفر إلى ألمانيا وأماكن أخرى.

وأفادت وسائل الإعلام السلوفاكية آنذاك، بأن رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر انتقد عمليات التفتيش على الحدود التشيكية باعتبارها تتعارض مع مبادئ منطقة شنجن مفتوحة الحدود داخل الاتحاد الأوروبي. وغالبا ما يمر المهاجرون إلى أوروبا عبر محطة القطار الرئيسي في براغ. وينام البعض في حديقة في طقس شبه متجمد.