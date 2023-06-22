بعد خيانته لها.. نيمار يعتذر لصديقته في بيان علني عبر انستغرام "لا أتخيل نفسي من دونك"

بقلم: يورونيوز

يأتي ذلك بعد أن انتشرت قصة خيانة نيمار لصديقته على نطاق واسع في البرازيل بعد أن تحدثت فتاة برازيلية شهيرة وتدعى فرناندا كامبوس، قائلة إن نيمار واعدها يوم 12 يونيو/ حزيران، خلال الاحتفال بأعياد الحب في البرازيل.

قدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا اعتذاره من صديقته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي وعائلته في بيان رسمي نشره عبر حسابه على إنستغرام.

وقال مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، في اعتذاره العلني "أقدم هذا الاعتذار من أجلك ومن أجل العائلة، لا داعي لتبرير ما لا يمكن تبريره.. لكنني أحتاجك في حياتنا".

وتابع قائلا "أدركت مدى تعرضك للخطر، وكم عانيت من كل هذا وكم تريدين أن تكوني بجانبي، وأنا بجانبك، كنت مخطئًا في حقكم".

يأتي ذلك بعد أن انتشرت قصة خيانة نيمار لصديقته على نطاق واسع في البرازيل بعد أن تحدثت فتاة برازيلية شهيرة وتدعى فرناندا كامبوس، قائلة إن نيمار واعدها يوم 12 يونيو/ حزيران، خلال الاحتفال بأعياد الحب في البرازيل.

وبالمنشور العلني الذي أرفقه بصورة تجمعه بصديقته الحامل في شهرها الخامس، ووصل إلى ملايين القراء حول العالم، كتب نيمار: "أنا بجانبك. لقد ارتكبت خطأ.. لقد أخطأت معك، أجرؤ على القول إنني ارتكب أخطاء كل يوم، داخل وخارج الملعب، لكنني أقوم بحل أخطائي في حياتي الشخصية في المنزل، وفي العلاقة الحميمة مع عائلتي وأصدقائي".

وأضاف النجم العالمي في بيان اعتذاره "لا أستطيع أن أتخيل نفسي بدونك حبيبتي، لا أعلم ما إذا كان اعتذاري سيجدي، لكن اليوم يمكنك التأكد من أنني أريد المحاولة، أعدك أن يفوز حبنا لطفلنا، وسيقوي حبنا لبعضنا البعض"

واعتبر نيمار أن بخطوته هذه قد تعود الأمور إلى مجاريها، ظنا منه أنه " إذا تم نشر مسألة خاصة على العلن فيجب إعلان الاعتذار على الملأ".