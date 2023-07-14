واشنطن تسلم كييف قنابل عنقودية.. وبوتين يؤكد أن أي أسلحة جديدة لن تغير شيئا في ساحة القتال

القنابل العنقودية محظورة في كثير من الدول ولا سيما في أوروبا الموقعة على اتفاقية أوسلو لعام 2008 والتي لا تُعَدّ روسيا أو الولايات المتحدة أو أوكرانيا طرفا فيها.
تسلّم الجيش الأوكراني قنابل عنقوديّة كانت الولايات المتحدة تعهّدت تزويده بها لدعم هجومه المضادّ لاستعادة مناطق تسيطر عليها القوات الروسيّة، وفق ما أكّد مسؤولون في واشنطن وكييف.
وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر تارنافسكي في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأميركيّة "حصلنا عليها للتوّ ولم نستخدمها بعد، لكنّها قادرة على تغيير (ساحة المعركة) جذريًّا".
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
أوكرانيا تلقت تعهدات بمساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو خلال قمة الناتو
قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف الخميس إن الشركاء الأجانب لبلاده تعهدوا بتقديم مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو إلى كييف خلال قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع.
وكتب ريزنيكوف على تويتر عقب القمة التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء في عاصمة ليتوانيا "الاجتماعات في فيلنيوس كانت مثمرة للغاية".
وقال "ستتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو من الشركاء الدوليين".
وذكر على تويتر أن سبع دول قدمت حزم مساعدات عسكرية في فيلنيوس حيث أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سلسلة من الاجتماعات مع قادة أجانب.
الحبوب الأوكرانية محور محادثات بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس أن الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب الأوكرانية الذي ينتهي في 17 تموز/يوليو يشكل محور اجتماع بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعقد في جنوب بروكسل.
ويأتي الاجتماع الذي بدأ الخميس وينتهي الجمعة في لا هولب، بينما رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنه "لم يؤخذ في الاعتبار" أي من طلبات موسكو خلال مفاوضات تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.
وقالت فون دير لايين بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الكرة في ملعب الرئيس بوتين"، معتبرة أن "روسيا تتحمل مسؤولية تمديد الاتفاق وإلا ستكون نتيجة ذلك انعدام الأمن الغذائي العالمي".
من جهته، قال غوتيريش أن شراكة الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ضرورية "من أجل إعادة بناء علاقة ثقة مع العالم النامي".
وأضاف أن "التعددية مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى: لإحلال السلام وحماية الكوكب والقضاء على الجوع"، مؤكدا أنه "ليس لدينا دقيقة واحدة يمكن أن نضيعها".
وكانت روسيا أعلنت الأسبوع الماضي أنها لا ترى "أي سبب" لتمديد الاتفاقية، واشتكت من عقبات أمام تسليمها منتجات زراعية.
واستهدفت سلسلة من الهجمات الروسية ليل الثلاثاء الأربعاء محطة حبوب في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا التي تضم ثلاثة موانئ رئيسية لتصدير الحبوب.
وكانت "المبادرة حول الحبوب في البحر الأسود" وقعت في تموز/يوليو 2022 في اسطنبول مع روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة. وقد سمحت بتصدير حوالى 33 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا على الرغم من الحرب.
بوتين: انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي من شأنه أن يفاقم التوترات الدولية
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي من شأنه أن يفاقم التوترات على الساحة الدولية، بعدما تعهدّ التكتّل الدفاعي تقاربًا أوثق مع كييف في قمة في فيلنيوس هذا الأسبوع.
وقال بوتين "أنا متأكد من أن ذلك لن يزيد أمن أوكرانيا بحدّ ذاتها، وسيزيد من هشاشة العالم بشكل عام وسيؤدي إلى توتر إضافي على الساحة الدولية".
واعتبر الرئيس الروس أن الصواريخ الغربية التي تتلقاها كييف لم تغيّر بشكل جذري مسار القتال في ساحة المعركة في أوكرانيا.
وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي "نعم تتسبب بأضرار لكن لا شيء حاسم يحدث في مناطق القتال حيث استُخدمت (هذه الصواريخ). الأمر نفسه ينطبّق على الدبابات الأجنبية الصنع".
وقال بوتين إن اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي تنتهي مدتها في 17 تموز/يوليو والتي لا تزال روسيا متردّدة بشأن تمديدها عجزت عن تلبية المطالب الروسية.
وأضاف: "أودّ أن أشدّد على أن شيئًا لم يحدث، أبدًا. العمل أحادي الجانب"، مضيفًا "سنفكّر بما يمكننا فعله، لدينا بضعة أيام متبقية".
واشنطن تسلم الجيش الأوكراني قنابل عنقودية
قال مسؤول كبير في الجيش الأوكراني الخميس إن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت اسلحة عنقودية تعهدت الولايات المتحدة بتسليمها لكييف لتعزيز هجومها المضاد البطيء ضد الغزو الروسي.
واعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر تارنافسكي لقناة سي إن إن الأميركية في مقابلة "لقد حصلنا عليها للتو ولم نستخدمها بعد، لكنها قادرة على تغيير (ساحة المعركة) بشكل جذري".
وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها سترسل قنابل عنقودية لأوكرانيا رغم المخاوف من المخاطر الطويلة الأمد على المدنيين.
وقال تارنافسكي "العدو يدرك أيضا أنه من خلال الحصول على هذه الذخائر سنتفوق عليه".
واوضح تارنافسكي ل"سي ان ان" ان القوات الأوكرانية لن تنشر السلاح في المناطق المكتظة بالسكان.
وتابع "يعتقد الروس أننا سنستخدمها في كل مناطق الجبهة ... هذا خطأ".
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن القرار كان "صعبا للغاية" لكنه شدد على أن أوكرانيا بحاجة إلى ذخيرة إضافية لملء مخزونها المستنفد.
بايدن: على بريغوجين أن يتوخى "الحذر" من احتمال تسميمه
قال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إن على رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين توخّي الحذر من احتمال تسميمه بعد التمرّد الفاشل الذي قادته مجموعته الروسية المسلّحة.
وقال بايدن في مؤتمر صحافي في هلسنكي "وحده الله يعلم ما الذي يمكنه فعله. لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم. لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر ممّا آكل".
بايدن: أوكرانيا "ستنضمّ إلى حلف شمال الأطلسي" وبوتين "قد خسر الحرب" في أوكرانيا
اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قد خسر الحرب" في أوكرانيا في ظلّ معاناة موسكو من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال "بوتين خسر الحرب"، مضيفًا "يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا".
وأكد بايدن أنه يتوقّع أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب.
وقال "آمل وأتوقّع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدّمًا مهمًا في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما".
واستبعد بايدن أن يستخدم بوتين السلاح النووي، وذلك بعد تهديدات جديدة لموسكو مرتبطة باحتمال تسليم الغرب مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.
وقال بايدن: "لا أعتقد أن هناك احتمالًا حقيقيًا ... بأن يستخدم بوتين السلاح النووي. لم يقلها الغرب فقط، بل أيضا الصين وبقية العالم: لا تلجأوا إلى ذلك الخيار".
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