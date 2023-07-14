واشنطن تسلم كييف قنابل عنقودية.. وبوتين يؤكد أن أي أسلحة جديدة لن تغير شيئا في ساحة القتال

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الحبوب الأوكرانية محور محادثات بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي



أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس أن الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب الأوكرانية الذي ينتهي في 17 تموز/يوليو يشكل محور اجتماع بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعقد في جنوب بروكسل.

ويأتي الاجتماع الذي بدأ الخميس وينتهي الجمعة في لا هولب، بينما رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنه "لم يؤخذ في الاعتبار" أي من طلبات موسكو خلال مفاوضات تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقالت فون دير لايين بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الكرة في ملعب الرئيس بوتين"، معتبرة أن "روسيا تتحمل مسؤولية تمديد الاتفاق وإلا ستكون نتيجة ذلك انعدام الأمن الغذائي العالمي".

من جهته، قال غوتيريش أن شراكة الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ضرورية "من أجل إعادة بناء علاقة ثقة مع العالم النامي".

وأضاف أن "التعددية مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى: لإحلال السلام وحماية الكوكب والقضاء على الجوع"، مؤكدا أنه "ليس لدينا دقيقة واحدة يمكن أن نضيعها".

وكانت روسيا أعلنت الأسبوع الماضي أنها لا ترى "أي سبب" لتمديد الاتفاقية، واشتكت من عقبات أمام تسليمها منتجات زراعية.

واستهدفت سلسلة من الهجمات الروسية ليل الثلاثاء الأربعاء محطة حبوب في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا التي تضم ثلاثة موانئ رئيسية لتصدير الحبوب.

وكانت "المبادرة حول الحبوب في البحر الأسود" وقعت في تموز/يوليو 2022 في اسطنبول مع روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة. وقد سمحت بتصدير حوالى 33 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا على الرغم من الحرب.

