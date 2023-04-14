شاهد: عسكريون أوكرانيون يجرون تدريبات مكثفة على قيادة دبابات ليوبارد في بولندا

بقلم: يورونيوز

نشرت منظمة حلف شمال الأطلسي شريطا مصورا، يظهر عسكريين أوكرانيين وهم يجرون تدريبات مكثفة تستغرق 30 يوما، على قيادة أحدث دبابات ليوبارد الألمانية الصنع في مركز اسفيتوزوف غربي بولندا.

وأشرف على هذه التدريبات ضباط عسكريون من الحلفاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، وتحديدا من كندا والنرويج وبولندا. ويقول العميد جيرزيغورز بارابيدا: "إن هذا المجهود الدولي يعد قيمة مضافة".

ويتدرب العسكريون الأوكرانيون على تشغيل الدبابات عن طريق المحاكاة الافتراضية، وكذلك عن طريق الممارسة الميدانية على متن دبابات حقيقية، تشمل إطلاق الذخيرة الحية والمناورات العسكرية.

ويستغرق التدريب 12 ساعة في اليوم بحسب الكابتن ستيفانوفيتش، نائب قائد مركز عمليات تدريب ليوبارد الذي قال: "حتى مع نهاية التدريب آخر اليوم، تجد العسكريين الأوكرانيين يريدون تعلم المزيد من التجربة، وهم يطرحون الأسئلة دائما، لأن المخاطر بالنسبة لهم عالية جدا. هم يريدون معرفة أكثر ما يمكن متى عادوا إلى أوكرانيا".

وكانت ألمانيا سلمت دبابات ليوبارد المتطورة جدا التي وعدت بها أوكرانيا، موفرة لكييف أكثر الأسلحة الثقيلة التي هي في حاجة إليها، لردع القوات الروسية، وذلك عشية احتمال شن هجوم أوكراني مضاد خلال فصل الربيع.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الألمانية تسليم أوكرانيا 18 دبابة ليوبارد و40 مدرعة قتالية من نوع "ماردر"، وفي هذا الخصوص قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنه متأكد من أن العتاد الألماني يمكن أن يحدث الفارق على الميدان. وبحسب قانون هذا البلد ، يتعين على أي بلد يريد إرسال دبابات ألمانية الصنع أن يحصل على موافقة برلين أولا.

في الآن نفسه قالت الولايات المتحدة إنها سترسل دبابات أبرامز المتطورة. وتهدف حكومة أولاف شولز الألمانية مع حلفائها إلى جمع كتيبتي دبابات أي ما مجموعه 60 دبابة، وتسليمها إلى كييف.