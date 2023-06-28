لمواجهة روسيا وبيلاروس.. ستولتنبرغ: حلف شمال الأطلسي جاهز للدفاع عن نفسه

بقلم: يورونيوز

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أن التكتل جاهز للدفاع عن نفسه بوجه أي تهديد من "موسكو أو مينسك"، وذلك بعد استقبال بيلاروس قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين.

وقال ستولتنبرغ إن حلف شمال الأطلسي سيقر تعزيز دفاعاته في قمة ستعقد الأسبوع المقبل في ليتوانيا بغية حماية كل أعضائه، خصوصًا أولئك المحاذين لبيلاروس، حليفة روسيا.

وفي تصريح للصحافيين قال الأمين العام للحلف: "من السابق لأوانه أن نصدر تقييمًا نهائيًا بشأن تداعيات واقعة انتقال بريغوجين إلى بيلاروس حيث سيتمركز على الأرجح أيضًا بعض من قواته".

"سفاحو فاغنر"

وقال ستولتنبرغ إثر مأدبة مع قادة سبع دول في لاهاي: "ما هو واضح تمامًا هو اننا وجّهنا رسالة واضحة إلى موسكو ومينسك مفادها أن حلف شمال الأطلسي موجود لحماية كل حليف وكل شبر من أراضيه".

وتابع: "لا مجال لسوء الفهم في موسكو أو مينسك بشأن قدرتنا على الدفاع عن الحلفاء بوجه أي تهديد محتمل".

وحذّر رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا من خطر تمركز مقاتلي فاغنر في بيلاروس.

قادة دول السبع في لاهاي Peter Dejong/Copyright 2023 The AP

وقال في مؤتمر صحافي: "إذا نشرت فاغنر سفاحيها في بيلاروس ستواجه كل البلدان المجاورة خطر انعدام استقرار أكبر".

ووصل بريغوجين إلى بيلاروس الثلاثاء، بعدما قاد في نهاية الأسبوع تمرّدًا شكّل أكبر خطر على حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

"الفوضى في روسيا"

وأنشأ بريغوجين الحليف السابق للكرملين أقوى جيش خاص وجنّد آلاف السجناء للقتال في أوكرانيا.

وشدد ستولتنبرغ على وجوب ألا يقلل الغرب من شأن روسيا على الرغم من الفوضى التي سادت في نهاية الأسبوع.

وأكد أهمية مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، مشيرًا إلى أن أعضاء الحلف سيرسمون مسارًا لمنح كييف العضوية في التكتل.

ورفض رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الذي استضاف مأدبة العشاء تصريحات لبوتين اتّهم فيها الغرب بالسعي لدفع الروس للاقتتال.

وقال روته: "أدحض إشارة بوتين بالأمس إلى أننا في الغرب نريد أن تنزلق روسيا إلى فوضى داخلية"، ولفت إلى أنه "على العكس من ذلك، عدم الاستقرار في روسيا يخلق عدم استقرار في أوروبا".