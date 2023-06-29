ارتفعت الأربعاء إلى 11 قتيلًا وعشرات الجرحى حصيلة ضحايا ضربة روسية طالت مطعمًا شعبيًا في كراماتورسك، في حين وصف الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"المنبوذ" سيّد الكرملين فلاديمير بوتين الذي يؤكد جيشه عدم استهداف أي منشأة مدنية في أوكرانيا.
ومساء الأربعاء، ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مداخلته اليومية بهجوم "إرهابي" وأعلن توقيف شخص في الموقع "نسّق" الضربات الروسية.
وأعلن جهاز الطوارئ عبر تلغرام "انتشال جثث 11 شخصًا (بينهم ثلاثة أطفال) من تحت الانقاض" في هذه المدينة الكبيرة الواقعة في شرق أوكرانيا والخاضعة للسيطرة الأوكرانية وحيث طالت الضربات الروسية أنحاء سكنية وتجارية ومكتبًا للبريد ومباني أخرى.
وأشار الجهاز إلى إصابة 56 شخصًا بجروح (بينهم طفل)، وانتشال سبعة ناجين.
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الجنرال سوروفيكين غائب منذ السبت.. هل كان بوتين يعلم بالتمرد فاستبقه؟euronewsالشكوك في أن سورفيكين تمّ توقيفه من قبل السلطات تعززها عدّة وقائع أبرزها العلاقة القوية بين الجنرال "أرمغدون" ورجل الأعمال بريغوجين، وانتماء الرجلين لنفس التيار العقائدي المتشدد عسكرياً.
بولندا تعتزم شراء أنظمة باتريوت متطورة للدفاع الجوي بقيمة 15 مليار دولار
تعتزم بولندا شراء أنظمة دفاع جوي صاروخي "باتريوت" متطورة تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار دولار في صفقة أعلن البنتاغون عنها الأربعاء.
وأفادت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع الأميركية أن الصفقة تشمل ما يصل إلى 48 منصة إطلاق باتريوت "باك-3" و644 صاروخ "باك-3 ام اس اي"، إلى جانب رادارات ومكونات أخرى.
وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية التي تملك سلطة على صفقات تصدير الأسلحة الأميركية وافقت على عملية البيع التي ستوفر لوارسو بعضا من أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدما.
وأشارت الوكالة في بيان إلى أن "الصفقة المقترحة ستحسن القدرات الدفاعية الصاروخية لبولندا وتسهم في أهدافها العسكرية المتمثلة في تحديث القدرات مع تعزيز التشغيل البيني أكثر مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين".
وصُممت أنظمة باتريوت للاستخدام ضد الصواريخ والطائرات المقاتلة عالية السرعة.
سويسرا ترفض إعادة تصدير دبابات إلى أوكرانيا
رفضت سويسرا مجددا الأربعاء إعادة تصدير أسلحة إلى أوكرانيا، وهذه المرة طاول الرفض نحو 100 دبابة ليوبارد تملكها شركة "آر يو آيه جي" السويسرية لصناعة الأسلحة التابعة للدولة.
وعلى الرغم من ضغوط كييف، لا تزال سويسرا حتى الآن متمسكة برفضها السماح للدول التي تملك أسلحة سويسرية بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.
وقال المجلس الفدرالي السويسري إن تصدير 96 دبابة من طراز ليوبارد 1 "غير ممكن بموجب القانون الحالي"، مضيفا أن "صفقة كهذه تتعارض مع قانون العتاد الحربي وتحدث تحولا في سياسة الحياد السويسرية".
ويحظر قانون العتاد الحربي السويسري إعادة التصدير بالكامل إذا كان البلد المتلقي في حالة نزاع دولي.
وأضاف المجلس أنه "أعطى الأولوية لالتزام سويسرا بحيادها وموثوقية تطبيقها حكم القانون".
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