شاهد: تدريبات لتعليم الأوكرانيين كيفية الاستجابة بسرعة وفعالية في حالة وقوع حادث نووي

تستعد أوكرانيا، التي شهدت أسوأ حادث نووي في العالم في تشيرنوبيل في عام 1986، لكارثة نووية أخرى قد تحدث في المستقبل من خلال التدريب على المخاطر المحتملة للتسرب الإشعاعي من محطة الطاقة النووية زابوريجيا التي تحتلها روسيا.

وشارك العشرات من الأشخاص في ضواحي مدينة زابوريجيا، الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر من المحطة، لتعلم كيفية الاستجابة بسرعة وفعالية في حالة زيادة مستوى الإشعاع.

كما أجريت التدريبات في مناطق خيرسون وميكولايف ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا، وهي المناطق التي يُتوقع أن تكون الأكثر تضررا من وقوع حادث.