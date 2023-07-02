طباخ الرئيس الذي أصبح شوكة في حلقه.. هل أمر بوتين باغتيال "المتمرد" بريغوجين مؤسس فاغنر؟

بقلم: يورونيوز

يتوقع رئيس المخابرات الأوكرانية الذي أكد أمر بوتين، أن يأخذ وقت تنفيذ عملية اغتيال ضخمة كهذه وقتًا طويلًا.

قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، إن جهاز الأمن الروسي المعروف بـ(FSB)، كُلّف بمهمة اغتيال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، بشكل مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد التمرد المسلح الذي قام به بريغوجين مؤخرًا.

وأضاف بودانوف في مقابلة مع موقع "The War Zone"، أن أوكرانيا كانت تعلم منذ فترة بنية رئيس مجموعة فاغنر التمرد ضد بوتين.

وتوقع قبل ذلك الكثير من المتابعين أن يتعرض بريغوجين للاغتيال نظرا لماضي بوتين مع معارضيه، الذين تم تصفية أغلبهم بسلاح بوتين الشهير والخطير، السم، أو القتل أو في السجن.

كما توقع رئيس المخابرات الأوكرانية أن يأخذ وقت تنفيذ عملية اغتيال ضخمة كهذه وقتًا طويلًا. مشككًا بقدرة جهاز الأمن الروسي بالنجاح في تنفيذ العملية.

Russia Plotting To Assassinate Prigozhin, Ukraine’s Spy Boss Tells Ushttps://t.co/cgeimET7Eq — The War Zone (@thewarzonewire) June 29, 2023

غادر رئيس مجموعة فاغنر إلى بيلاروس بعد وساطة من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، مقابل وقف التمرد وضمان سلامته وإسقاط التهمة الجنائية ضده. وفي هذا الصدد تعتقد أوكرانيا أن مرتزقة فاغنر لن يمثلوا بعد الآن أي تهديد لكييف في الحرب الروسية عليها. وهم الذين حققوا أولى انتصارات روسيا في باخموت.

واختتم بودانوف تصريحاته التي تخص الاغتيال قائلًا: "إنه سؤال مفتوح كبير. هل سينجحون في تحقيق ذلك؟ هل يجرؤون على تنفيذ هذا الأمر؟"