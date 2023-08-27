تشن روسيا قصفا جويا منتظما باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف في أوكرانيا بعيدة عن خط المواجهة
ذكرت السلطات المختصة بالعاصمة الأوكرانية كييف أن شخصين أصيبا بشظايا صاروخ مدمر وألحق القصف أضرارا بعشرة مبان خاصة جراء الهجوم الصاروخي الروسي.
في الأثناء أعلنت أوكرانيا السبت أن ثلاثة طيارين في قواتها الجوية، أحدهم طيار مقاتل مشهور يحمل علامة النداء "جويس"، قتلوا في حادث تصادم في الجو الجمعة.
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
التحليل الجيني يؤكد مقتل زعيم مجموعة فاغنر في حادث تحطم الطائرة بحسب لجنة التحقيق الروسية
أكدت الفحوص الجينية وفاة زعيم مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين، وفق ما أعلنت الأحد لجنة التحقيق الروسية المولجة النظر في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها الأربعاء.
وأوضحت اللجنة في بيان أن "الفحوص الجينية الجزيئية" التي أجريت على الجثث التي تم انتشالها من موقع تحطم الطائرة شمال موسكو "أنجزت".
وبموجب هذه الفحوص، فإنّ هويات القتلى العشرة الذين تمّ انتشال جثثهم من موقع الحطام "تتطابق مع قائمة" الركاب وأفراد الطاقم، والتي كانت تضم اسم بريغوجين، وفق ما أكدت اللجنة، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ولم يتطرق البيان الى الفرضيات بشأن أسباب تحطم الطائرة أثناء رحلة من موسكو الى سان بطرسبرغ وعلى متنها بريغوجين وآخرون من المجموعة التي قامت بتمرد مسلح على القيادة العسكرية الروسية في حزيران/يونيو.
ومنذ تحطم الطائرة وتأكيد السلطات مقتل من كانوا على متنها، سرت تكهّنات وتحليلات بأن بريغوجين الذي كان مقربا من الرئيس فلاديمير بوتين حتى تمرده المسلح، قد يكون ضحية عملية اغتيال دبّرها الكرملين ثأرا على تحديه لسلطة الرئيس الروسي.
الا أن الكرملين نفى بشدة الجمعة ضلوعه في تحطم الطائرة الخاصة.
"طائرة تتفكك في السماء".. هل تكهن بريغوجين بطريقة وفاته؟ فيديو قديم يشعل نظريات حول مصيرهeuronewsأشعل مقطع مصور مدته 40 ثانية من مقابلة قديمة لقائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، قال فيه إنه يفضل أن يُقتل على أن يكذب على بلاده وتحدث عن "طائرة تتفكك في السماء"، موجة من التكهنات حول مصيره، وما إذا كان لا يزال حياً.
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أوكرانيا تعلن مقتل ثلاثة من طياريها العسكريين في حادث تصادم جوي
أعلنت أوكرانيا السبت أن ثلاثة طيارين في قواتها الجوية، أحدهم طيار مقاتل مشهور يحمل علامة النداء "جويس"، قتلوا في حادث تصادم في الجو الجمعة.
ويمثّل الحادث ضربة لكييف المتطلعة للحصول على طائرات إف-16 لتعزيز أسطولها الجوي الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية والمضي قدما في هجومها المضاد.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا. هذه خسارة مؤلمة وغير قابلة للتعويض لنا جميعا"، واصفة الحادث بأنه "فظيع".
Today is Ukraine’s Aviation Day. We are working to receive F-16s this year to begin its new chapter.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2023
Sadly, there is also tragic news. Yesterday, a catastrophe in the sky over the Zhytomyr region killed three pilots, including Andriy Pilschikov, callsign “Juice”.
My heart goes… pic.twitter.com/DSahAg3vom
وأضافت أن الحادث وقع في منطقة جيتومير بشمال أوكرانيا بين طائرتي تدريب قتالي من طراز إل-39، مضيفة أن التحقيق في الملابسات جار.
وأوضح المتحدث باسم القوات الجوية يوري إغنات أن أحد القتلى - أندري بيلشتشيكوف - الذي يحمل علامة النداء "جويس"، كان ضابطًا شابًا يتمتع "بمعرفة واسعة وموهبة كبيرة".
A tragic loss. On August 25th, two L-39 military jets collided over the Zhytomyr region. Three pilots of the Ukrainian Air Force lost their lives. One of them was Major Andrii Pilshchykov, a 2nd Class pilot and a recipient of the Order of Courage, 3rd Class, known by the callsign… pic.twitter.com/Oa8cHUX1D8— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 26, 2023
وقال في نعي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي "كرّس الرائد أندريه بيلشتشيكوف حياته القصيرة لكن المشرقة للغاية للطيران القتالي، وكان يحلم بطائرات إف-16 في سماء أوكرانيا".
وأضاف "لقد كنتَ أكثر من مجرد صديق. أرقد بسلام، لقد بذلت الكثير من أجلنا".
روسيا تشن هجوما جويا على شمال ووسط أوكرانيا
قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما جويا خلال ليل السبت على أوكرانيا، إذ أطلقت صواريخ على أجزاء أخرى من شمال ووسط البلاد.
وقال الجيش الأوكراني إنه دمر أربعة صواريخ كروز من ما يصل إلى ثمانية أهداف جوية رصدها، وأن بقية لأهداف "ربما كانت زائفة".
وقال روسلان كرافشينكو حاكم منطقة كييف إن شخصين أصيبا ولحقت أضرار بعشرة من المباني بسبب سقوط حطام صاروخي في منطقة لم يسمها في كييف.
وأضاف في بيان "بفضل جهود احترافية من جانب قوات الدفاع الجوي، لم تقع ضربات على البنية التحتية الحيوية أو السكنية".
Last night, the russians carried out another massive missile attack against Ukraine. Air defense systems shot down all four cruise missiles (X-101/X-55/X-555 types). The russians also launched decoy targets. Several private homes were damaged by debris from intercepted missiles.… pic.twitter.com/JLWzjz6KeT— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 27, 2023
واستمرت تحذيرات من غارات جوية في عموم أوكرانيا لثلاث ساعات تقريبا يوم الأحد قبل إعلان زوال الخطر في حوالي الساعة السادسة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش).
شنت روسيا حملة من الضربات الجوية المنتظمة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على مراكز في أوكرانيا بعيدة عن خط المواجهة في إطار الغزو الشامل المستمر منذ 18 شهرا.
روسيا تسقط طائرتين مسيرتين فوق منطقتي كورسك وبريانسك
ارتطمت طائرة مسيّرة ليل السبت الأحد بمبنى سكني في منطقة كورسك الروسية عند الحدود مع أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
وكتب الحاكم الإقليمي رومان ستاروفويت على تلغرام "بحسب المعلومات الأولية، ارتطمت طائرة بدون طيار بمبنى في كورسك".
وأشار الى أن الحادث أدى الى "تحطم نوافذ طوابق عدة"، مشيرا أن مبنى جامعيا قريبا أصيب بأضرار أيضا.
وبحسب الحاكم "لم يكن هناك حريق، ولم يصب أحد من السكان".
Up to 13 explosions rang out in Kursk at night. The Russian MoD claims this is the work of air defense.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2023
Although the governor said a drone hit an apartment building, while also the Kursk University got damaged by the blast wave. pic.twitter.com/XdhiiVnEYX
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان إسقاط مسيرتين اوكرانيتين الأحد في منطقتي كورسك وبريانسك المتاخمة لأوكرانيا أيضا.
وكانت روسيا أعلنت السلت إسقاط ثلاث مسيّرات أطلقتها كييف كانت إحداها تقترب من موسكو، واثنتان من منطقة حدودية حيث قتل مدني وأصيب ستة في ضربات أوكرانية.
وازدادت وتيرة الهجمات بطائرات أوكرانية بلا طيار واستهداف المناطق الروسية الحدودية في الأشهر الأخيرة.
أوكرانيا تعلن عن مقتل ثلاثة طيارين عسكريين في اصطدام طائرتين خلال تدريب بوسط البلادeuronewsأعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم السبت في بيان مقتل ثلاثة طيارين في حادث اصطدام طائرتين للتدريب من طراز إلـ -39 أمس الجمعة فوق منطقة جيتومير غربي العاصمة كييف بوسط البلاد.
مينسك تؤكد على بقاء مسلحي فاغنر في بيلاروس وعلى التمسك باتفاق حزيران
لوكاشنكو يقول إن حوالي عشرة آلاف مقاتل من مجموعة فاغنر سيبقون في بيلاروسeuronewsقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو اليوم السبت إن النسبة الأكبر من مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية ستبقى في بلاده وذلك بعد وفاة مالكها يفغيني بريغوجين الذي يفترض مقتله في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله إلى مدينة سان بطرسبرغ الأربعاء الماضي.
مسؤول بالاتحاد الأوروبي يناشد روسيا تجديد اتفاق حبوب البحر الأسود
ناشد مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي روسيا يوم السبت تجديد اتفاق الحبوب الذي كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وذلك بعد انسحاب موسكو من الاتفاق الشهر الماضي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن القيود الروسية على شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لا تتسبب في مشكلات لكييف فقط، وإنما للعديد من الدول النامية أيضا.
وأضاف دومبروفسكيس، الذي يزور الهند حاليا للمشاركة في اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين، أن روسيا تستخدم "الحبوب كسلاح".
وقال للصحفيين "ندعم كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وتركيا فيما يتعلق بمبادرة حبوب البحر الأسود"، مضيفا أن التكتل يوفر طرقا تجارية بديلة لمساعدة أوكرانيا على تصدير الحبوب وغيرها من المنتجات.
At @g20org in Jaipur, we called for urgent resumption of the Black Sea Grain Initiative, vital for global food security.— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) August 25, 2023
Less than 6 months until next @wto ministerial (in Abu Dhabi), we discussed important outcomes, with reform of this key institution a top priority.#G20Indiapic.twitter.com/SOT90jSA8x
وتحاول تركيا إقناع موسكو بالعودة إلى الاتفاق الذي توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة قبل عام وانتهى سريانه الشهر الماضي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إن روسيا لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا أوفى الغرب بالتزاماته تجاه موسكو.
وأوضح دومبروفسكيس أنه تم حتى الآن تصدير نحو 45 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة من خلال طرق بديلة عبر بولندا ورومانيا مما يوفر شريان حياة مهما لأوكرانيا.
مقتل شخصين في قرية أوكرانية قرب كوبيانسك بقصف روسي
قتل شخصان وأصيب آخر بعدما قصفت روسيا قرية أوكرانية قرب بلدة كوبيانسك في شمال شرق البلاد، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة السبت.
وحث مسؤولون في كوبيانسك التي تبعد حوالى ستة كيلومترات عن الحدود، السكان الضعفاء الذين يعيشون بالقرب من البلدة اخلائها في وقت سابق هذا الشهر مع تعزيز روسيا هجماتها لاستعادة المنطقة.
وقال أوليغ سينيغوبوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي "وفقا للمعلومات الأولية من الطاقم الطبي، توفي شخصان في قرية بودولي نتيجة القصف وأصيب آخر".
وأضاف "ضرب العدو هدفا مدنيا هو مقهى حيث كان سكان محليون يمضون يومهم".
وأعلن الجيش الروسي في الأيام الماضية أنه يتقدم بالقرب من المنطقة التي استعادتها القوات الاوكرانية العام الماضي، ولكنها تتعرض الآن لهجوم جديد.
وأعلنت اوكرانيا الخميس أن قصفا روسيا في منطقة زاوسكيليا وهي ضاحية شرق كوبيانسك أدى إلى مقتل امرأة مسنة.
بدأت قوات كييف هجوما مضادا مكثفا في حزيران/يونيو لاستعادة الأراضي في شرق البلاد وجنوبها التي يحتلها الجيش الروسي.