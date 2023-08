ارتطمت طائرة مسيّرة ليل السبت الأحد بمبنى سكني في منطقة كورسك الروسية عند الحدود مع أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وكتب الحاكم الإقليمي رومان ستاروفويت على تلغرام "بحسب المعلومات الأولية، ارتطمت طائرة بدون طيار بمبنى في كورسك".

وأشار الى أن الحادث أدى الى "تحطم نوافذ طوابق عدة"، مشيرا أن مبنى جامعيا قريبا أصيب بأضرار أيضا.

وبحسب الحاكم "لم يكن هناك حريق، ولم يصب أحد من السكان".

Up to 13 explosions rang out in Kursk at night. The Russian MoD claims this is the work of air defense.



Although the governor said a drone hit an apartment building, while also the Kursk University got damaged by the blast wave. pic.twitter.com/XdhiiVnEYX